Soocas представляет Airfly P1, ультракомпактный высокоскоростной фен, разработанный F•A• Porsche, с алюминиевым корпусом класса суперкар

Soocas объявляет о выпуске ультракомпактного и сверхлегкого высокоскоростного фена Airfly P1, разработанного F•A• Porsche, с алюминиевым корпусом класса суперкар

МОСКВА, 20 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Soocas объявляет о выпуске нового высокоскоростного фена Airfly P1 High-Speed Hair Dryer. Разработан компанией Studio F•A• Porsche. Составляя лишь треть от объема традиционного низкоскоростного фена, он способен высушить волосы всего за 5 минут. Это высокоскоростной фен можно назвать революционным для нашей эпохи.

Основные особенности Soocas Airfly P1:

Soocas Airfly P1 High-Speed Hair Dryer

Разработан компанией Studio F·A·Porsche: источником вдохновения послужили колеса Porsche, обеспечивающие превосходную производительность и высокую скорость. Корпус из алюминиевого сплава класса суперкар с футуристическим обтекаемым дизайном отличается долговечностью и устойчивостью к царапинам.

Сверхмалый размер: размер фена Soocas Airfly P1 составляет всего 1/3 размера традиционного фена (2,24x4,56x9,34 дюйма). Он очень легкий – всего 0,39 кг (без учета проводов), что делает его удобным в использовании и не вызывает боли в руках.

Сверхмощный воздушный поток: оснащен бесщеточным двигателем и контролем температуры, что снижает зависимость от температуры. Скорость воздушного потока фена может достигать 70 м/с, наряду с традиционным низкоскоростным феном со скоростью 18 м/с.

Интеллектуальный контроль температуры: Soocas Airfly P1 использует высокоскоростную сушку, а встроенный микропроцессорный чип контролирует температуру в режиме реального времени более 100 раз в секунду. Строго контролируемая температура составляет около 70°C. По сравнению с традиционными низкоскоростными фенами температура может достигать 100°C.

Быстрая сушка: короткие волосы можно высушить за 1 минуту, волосы до плеч – за 3 минуты, а длинные волосы – за 5 минут.

Уход за волосами: делает волосы шелковистыми и блестящими. Повышает влажность в 4,6 раз, гладкость на 19,7% и блеск на 17,8%, благодаря чему волосы выглядят более здоровыми.

Гладкость кутикулы: Высокоскоростной поток воздуха переносит плазму от корней волос к их кончикам и уплотняет кутикулу, делая волосы в два раза более гладкими, чем обычные фены с отрицательными ионами.

Где купить?

Во время распродажи AliExpress 328 Shopping Festival, которая будет проходить с 20 по 26 марта, вы можете приобрести Soocas Airfly P1 всего за 139 $ в официальном магазине Soocas на AliExpress.

Информация о компании Soocas

Компания Soocas ориентирована на исследование и разработку средств личной гигиены, обеспечивающих удобство и простоту в использовании.

Для получения более подробной информации обратите внимание на официальный магазин Soocas на AliExpress.

PR контакт: [email protected]

Бизнес запрос: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2035684/Soocas_Airfly_P1_High_Speed_Hair_Dryer.jpg

SOURCE Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.