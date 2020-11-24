Соревнования в рамках 6-го конкурса "Internet +" успешно завершены

ПЕКИН, 24 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно информации, опубликованной на сайте CRIOnline, недавно в Южно-Китайском технологическом университете успешно завершились соревнования, проходившие в рамках 6-го Китайского международного конкурса инноваций и предпринимательства среди студентов высших учебных заведений под названием "Internet +". После завершения трех этапов, состоящих из выездных презентаций проектов, получения отзывов гостей и проведения голосования в 150 экспертных группах внутри страны и за ее пределами, окончательными победителями этого конкурса стали шесть проектов, одному из которых присвоено чемпионское звание, два других разделили между собой второе место, а три остальных получили третий приз. Обладателем чемпионского титула стал проект оценки эффективности производственных цепей с помощью интернет-спутника, представленный Пекинским технологическим институтом.

Два проекта, занявшие второе место, заявлены Университетом Цинхуа и Сямыньским университетом. Команда Университета Цинхуа за счет согласованной оптимизации производительности чипов и алгоритмов разработала новый тип чипа на базе искусственного интеллекта с ультранизким потреблением мощности для применения в сфере промышленного Интернета вещей, что обеспечит содействие решению проблем, связанных с обработкой и перемещением данных. Манометрический чип MEMS, разработанный командой Сямыньского университета, может использоваться в различных областях, включая аэрокосмическую отрасль, транспорт, энергетику, промышленность, потребительские товары и электронику.

Еще три проекта разделили между собой третье место. Проект "JetPack MAI", представленный Московским авиационным институтом, посвящен проектированию и производству многофункциональных воздушных судов. Командой Мюнхенского технического университета представлен проект "Advanced Robot-Assisted System for Dental Surgery" («Передовая роботизированная система для стоматологической хирургии»), в рамках которого был разработан робот с искусственным интеллектом для применения в стоматологической хирургии. Эта система действует совместно с облачной платформой, обеспечивающей полную интеграцию программного и аппаратного обеспечения. Проект "E-mental Health" («Электронный контроль психического состояния»), представленный Университетом Карнеги-Меллона, разработан в целях мониторинга интонаций, выражений и сердцебиения человека, а также оценки эмоционального состояния и последующего вмешательства с помощью носимых устройств и искусственного интеллекта.

В этом конкурсе участвовали 6,31 млн человек из Китая и других стран. С момента начала предварительного отбора в июне 2020 года было зарегистрировано 1,47 млн проектов из 4186 вузов 117 стран и регионов.

SOURCE CRIOnline