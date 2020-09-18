Сотрудничество между PUBG MOBILE Россия и Delivery Club

На протяжении всего сотрудничества, у игроков будет возможность получить коды скидок от Delivery Club со скидкой 10-25%, если они подпишутся на официальный аккаунт PUBG MOBILE в VK и/или загрузят игру на свое мобильное устройство.

В середине сентября 2020 года PUBG MOBILE запустит внутриигровое событие H5 - специально разработанную мини-игру, адаптированную для российского рынка и легкую в прохождении. Игроки станут курьерами и будут выполнять заказы на пользовательских картах с изображением достопримечательностей России, чтобы выиграть такие награды, как коды скидок Delivery Club и постоянные игровые костюмы. Событие будет доступно в течение 14 дней.

С 24 сентября по 11 октября 2020 года инфлюенсеры будут играть в PUBG MOBILE в прямом эфире, а у игроков будет шанс выиграть отличные призы: бесплатный заказ на Delivery Club и мерч от PUBG MOBILE.

Кроме того, PUBG MOBILE проведет розыгрыш с 12 по 15 октября 2020 года, в котором игроки смогут поделиться фотографиями куриных обедов в социальных сетях, будь то в игре или в реальной жизни, с хэштегом #КуриныйОбедВместе, чтобы получить шанс выиграть мерч от PUBG MOBILE. Победители будут объявлены 15 октября 2020 года.

О PUBG MOBILE

PUBG MOBILE основана на PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, игре, которая в 2017 году покорила мир интерактивных развлечений. До 100 игроков прыгают с парашютом на удаленный остров, чтобы сражаться в схватке, где победитель получает все.

Игроки должны найти и собрать собственное оружие, транспортные средства и припасы, а также победить каждого игрока на визуально и тактически насыщенном поле битвы, которое вынуждает попасть в сужающуюся игровую зону.

Чтобы узнать больше, посетите официальный вебсайт сотрудничества или официальные страницы PUBG MOBILE в Vk , Twitter или YouTube .

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1276944/DeliveryClub_PUBGM.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1276945/DeliveryClub_PUBGM_H5.jpg

SOURCE PUBG MOBILE