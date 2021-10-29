Starname Technologies Объявляет о Крупной Инновации в Сфере блокчейна/NFT: токен создателя
29 окт, 2021, 16:59 BST
Starname Technologies Объявляет о Крупной Инновации в Сфере блокчейна/NFT: токен создателя
ПАРИЖ, 29 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня европейская блокчейн-компания IOV Sas объявила о внедрении крупной инновации для всемирных индустрий блокчейна и интеллектуальной собственности.
Предполагается, что это нововведение, названное Creator's Token («токен создателя»), существенно изменит перспективы невзаимозаменяемых токенов (NFT) за счет бесспорного присвоения статуса подтвержденной подлинности создателю любого токена или связанных с ним активов.
В настоящее время, несмотря на то что NFT-токены являются невзаимозаменяемыми (абсолютно уникальными и не подлежащими замене) после своего создания, NFT-токен по-прежнему зависит от утверждения его производителя о том, что создателем является тот, кто указан в качестве такового. Поскольку в течение следующих 5 лет объем рынка NFT предположительно превысит 1 триллион долларов США, это изменение является критически важным.
Токен создателя, предлагаемый компанией Starname Technologies, решает эту значимую проблему путем внутриплатформенной привязки создателя NFT-токена к произведениям, которые он хранит или представляет.
«NFT-токены пришли в нашу жизнь надолго, и нам необходимо позаботиться о том, чтобы они не просто пополнили существующий круг проблем. Creator's Token решает одну из важнейших проблем в этой сфере и, безусловно, будет взят на вооружение всеми, кто что-либо создает, в качестве подтверждения подлинности своего собственного творения, будь то при его продаже, обмене или использовании, — заявил глава компании Starname Technologies Карим Ганем (Karim Ganem). —
Теперь создатель никогда не будет отделен от того факта, что создателем является именно он, и этот токен задуман таким образом, чтобы иметь устойчивость к любым событиям, происходящим на рынке и в жизни, за счет внесения соответствующей записи непосредственно в блокчейн IOV без возможности последующего изменения этой записи по инициативе администрации платформы или чьих-либо происков в будущем».
Следите за нашими событиями и новостями на сайте: https://starname.me
Информация о IOV :
Стартап-компания IOV, основанная в 2018 году, располагается в Париже и имеет свои представительства в Европе.
IOV — блокчейн-технология, созданная с целью обеспечить максимальному числу людей возможность извлекать выгоды из будущего цифровой биржи и создания ценностей.
Более подробная информация о проекте IOV представлена на странице по адресу: https://iov.one/.
Контакты для прессы:
агентство Otto
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1673179/STARNAME_tech.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1673180/STARNAME__Logo.jpg
SOURCE Starname
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