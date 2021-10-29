Starname Technologies Объявляет о Крупной Инновации в Сфере блокчейна/NFT: токен создателя

В настоящее время, несмотря на то что NFT-токены являются невзаимозаменяемыми (абсолютно уникальными и не подлежащими замене) после своего создания, NFT-токен по-прежнему зависит от утверждения его производителя о том, что создателем является тот, кто указан в качестве такового. Поскольку в течение следующих 5 лет объем рынка NFT предположительно превысит 1 триллион долларов США, это изменение является критически важным.

Токен создателя, предлагаемый компанией Starname Technologies, решает эту значимую проблему путем внутриплатформенной привязки создателя NFT-токена к произведениям, которые он хранит или представляет.

«NFT-токены пришли в нашу жизнь надолго, и нам необходимо позаботиться о том, чтобы они не просто пополнили существующий круг проблем. Creator's Token решает одну из важнейших проблем в этой сфере и, безусловно, будет взят на вооружение всеми, кто что-либо создает, в качестве подтверждения подлинности своего собственного творения, будь то при его продаже, обмене или использовании, — заявил глава компании Starname Technologies Карим Ганем (Karim Ganem). —

Теперь создатель никогда не будет отделен от того факта, что создателем является именно он, и этот токен задуман таким образом, чтобы иметь устойчивость к любым событиям, происходящим на рынке и в жизни, за счет внесения соответствующей записи непосредственно в блокчейн IOV без возможности последующего изменения этой записи по инициативе администрации платформы или чьих-либо происков в будущем».

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Информация о IOV :

Стартап-компания IOV, основанная в 2018 году, располагается в Париже и имеет свои представительства в Европе.

IOV — блокчейн-технология, созданная с целью обеспечить максимальному числу людей возможность извлекать выгоды из будущего цифровой биржи и создания ценностей.

Более подробная информация о проекте IOV представлена на странице по адресу: https://iov.one/.

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агентство Otto

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