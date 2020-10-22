Стартовала работа по регистрации на участие в Деловой выставке в рамках четвертого Китайского международного импортного ЭКСПО

ШАНХАЙ, Китай, 22 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- На официальном сайте Китайского международного импортного ЭКСПО 28 сентября стартовала работа по приниманию заявок на регистрацию на участие в Деловой выставке в рамках четвертого ЭКСПО.

Предприятия (учреждения), которые впервые зарегистрируются, могут на официальном сайте ЭКСПО регистрировать аккаунт, предоставить материалы о компании и регистрационную информацию. После утверждения регистрационной информации с вами свяжутся сотрудники. Предприятия (учреждения), зарегистрировавшись на участие в третьем ЭКСПО, могут войти в свои существующие аккаунты, чтобы отправить информацию регистрации на участие в четвертом ЭКСПО, или напрямую связаться с персоналом, отвечающим за работу по регистрации.

Обратите особое внимание на то, что Деловая выставка в рамках четвертого ЭКСПО только примет заявки на участие предприятий-юридических лиц, законно зарегистрировавшихся вне таможенной территории КНР (включая в САР Сянган, Аомэнь и в провинции Тайвань), производственных за рубежом товаров или сервисных продуктов, предоставленных за границей.

На четвертом ЭКСПО установятся шесть выставочных зон: технического оборудования, предметов широкого потребления, автомобилей, пищевых и сельскохозяйственных продуктов, медицинской аппаратуры и медицины и здравоохранения, и торговли услугами.

Гладко проходит подготовительная работа третьего Китайского международного импортного ЭКСПО, и количество участвующих компаний из списка топ-500 в мире и ведущих отраслевых компаний достигло прежнего масштаба. Большинство знаменитых предприятий, занимающих в первые 10 места в мире в отраслях фармацевтики, медицинской аппаратуры, высококлассных предметов широкого потребления, автомобилей и др. уже подписало соглашения об участии в выставке этого года, а десятки компаний подали заявки на последовательные подписания соглашений об участии в следующих трех ЭКСПО.

Ссылка для регистрации: https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en

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Контактное лицо: Не Цинсинь

Контактный телефон: 0086-21-67008870/67008988

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