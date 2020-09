Страны Карибского бассейна преуспевают в качестве лучших мест для получения гражданства за инвестиции, -- следует из нового рейтинга CBI Index-2020

ЛОНДОН, 7 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 7 сентября в журнале Professional Wealth Management (PWM) — издании, принадлежащем группе Financial Times — была опубликована четвертая редакция ежегодного доклада "A Guide to Global Citizenship: The 2020 CBI Index" («Путеводитель по мировому гражданству: рейтинг CBI Index-2020»). В нем оцениваются все действующие в мире программы гражданства за инвестиции (CBI) и составляется их рейтинг по девяти фундаментальным критериям, считающимся наиболее важными для людей, заинтересованных в приобретении второго гражданства за инвестиции.