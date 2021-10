Стратегия глобального развития TIENS Group: обмен, превосходство и успех

Все толкования, секреты и ответы 26-летнего развития компании изложены в книге «Отпереть двери Императора» (Unlocking the Emperor's Door), которая была опубликована в Лондоне в январе 2021 года, а также в книге «Глобальное развитие группы компаний TIENS: Обмен, трансцендентность и успех» (Global Development of TIENS Group: Swap, Transcendence and Success), которая была торжественно опубликована во всем мире в октябре 2021 года. Эти две книги вместе с книгой «Г-н Ли Цзиньюань и группа TIENS, новый обмен и теория трансцендентности» (Mr. Li Jinyuan and TIENS Group, New Swap and Transcendence Theory) образуют систему теории мудрости TIENS Group.

Произведение «Господин Ли Цзиньюань и TIENS Group» описывает историю предпринимательства, «Теория новой замены» представляет теоретические инновации, «Открывая дверь Императора» рассказывает о процессе развития, а «Глобальное развитие TIENS Group: обмен, превосходство и успех» интегрирует теоретическую систему. Г-н Ли Цзиньюань, председатель TIENS Group, выразил надежду, что эти четыре книги помогут каждому открыть дверь мудрости, начать осуществлять свои цели, войти в зал мечты и, наконец, достичь вершины своей славы!



«Господин Ли Цзиньюань и TIENS Group»

Г-н Ли Цзиньюань упорно и с максимальной отдачей работал над своей мечтой. Всего за несколько лет основанная им группа компаний TIENS Group уже имела миллиардные активы; в 1997 году она фактически одновременно начала сбыт своей продукции в 37 странах, а к 2002 году создала более 60 национальных филиалов и основала международную сеть сбыта в 86 странах и регионах. Скорость развития и масштабы поражают воображение!

В описании истории предпринимательства в книге «Господин Ли Цзиньюань и TIENS Group» делается упор на такие ценные качества, как смелость, настойчивость, ум и честность, которые очень важны для любого лидера! Это произведение заложило теоретическую основу последующей книги «Теория новой замены».

«Теория новой замены»

Компания TIENS преодолела множество проблем и препятствий в процессе развития на международных рынках. Накопленный опыт позволил г-ну Ли Цзиньюаню понять, что научное и единое теоретическое руководство очень важно для развития предприятий. Он тщательным образом обобщил уроки, полученные в ходе развития международных рынков с постоянно меняющейся рыночной средой, создал свой собственный путь к успеху и выдвинул научную и практическую теорию «новой замены», которая является оригинальной стратегией и тактикой скачкообразного развития. «Теория новой замены», созданная г-ном Ли Цзиньюанем, была опубликована в 2003 году и привлекла большое внимание к компании TIENS, а затем международные партнеры взяли развитие TIENS в качестве примера для изучения быстрого экономического развития.

«Открывая дверь Императора»

Кристофер Шиди, известный австралийский журналист, написал книгу «Открывая дверь Императора» с точки зрения третьего лица, проведя глубокое исследование с целью понять страну и идущие в ней процессы. Книга была выпущена в Лондоне, Англия, в январе 2021 года. Кристофер Шиди пишет, что в условиях глобальной экономической интеграции практика развития компании TIENS принесла новые идеи для быстрого развития большего числа предприятий. Международные партнеры высоко отозвались о книге «Открывая дверь Императора». Г-н Ли Цзиньюань уделил много внимания исследованиям и в дальнейшем оптимизировал, улучшил, усовершенствовал и продвигал теорию новой замены, что привело к выходу книги «Глобальное развитие TIENS Group: обмен, превосходство и успех» в октябре 2021 года.

«Глобальное развитие TIENS Group: обмен, превосходство и успех»

Эта книга объединяет инновационные практики для теоретического совершенствования. Путем эмпирического анализа и сравнительного исследования в ней всесторонне раскрывается вопрос, как глобальная корпоративная группа на основе «замены и реорганизации» интегрирует новейшие методы ведения бизнеса, информационные и коммуникационные технологии, интеллектуальные союзы и технологии связи, блокчейн и платформенные технологии и т.д., чтобы реализовать элементы традиционного бизнеса и современных сетевых информационных технологий. В этой книге глубоко анализируются ключевые факторы успеха и перечисляются типичные случаи, когда они способствовали развитию предприятий, что играет очень важную рекомендательную и направляющую роль для глобального размещения и развития предприятий.

Г-н Ли Цзиньюань сказал, что корпорация TIENS на этапе третьего взлета ускорит реализацию стратегии «Один бизнес – много крыльев», руководствуясь «Теорией новой замены» и концепцией «сосуществования, совместного использования и взаимовыгодных сделок», продолжит увеличивать долю на глобальном рынке, выполняя свою первоначальную миссию «нести здоровье человечеству и служить обществу» и достигая еще более высокой ценности.

