Стриминговая платформа Tango Live запустила международную партнерскую программу

MOUNTAIN VIEW, CA, 15 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Tango, ведущая стриминг платформа, запустили новую партнерскую программу, в которой партнеры могут зарабатывать на привлеченных ими на платформу пользователей.

Платформа приобрела популярность во всем мире благодаря инструментам, при помощи которых стример может делиться своими талантами в прямом эфире и монетизировать свою аудиторию.

Новая партнерская программа автоматизирована, ориентирована на нужды партнеров и доступна по всему миру. Это позволяет существующим пользователям, а также профессиональным маркетологам, агентам, аффилированным лицам, блоггерам и агентствам дополнительно зарабатывать с текущих направлений.

Став партнером Tango, вы можете продолжать получать прибыль от каждого привлеченного вами пользователя, поскольку Tango выплачивает 10% от заработка привлеченного стримера за полный год.

Партнеры могут легко зарегистрироваться здесь (https://tango.me/partners)

О танго:

Мы считаем, что стриминг - это новая среда для современных создателей контента. Наше видение состоит в том, чтобы дать им возможность монетизировать свои таланты и строить независимый бизнес вокруг своего сообщества.

Tango - это стриминговая платформа, где пользователи получают инструменты, необходимые для управления и развития своего бизнеса. Tango - ведущая платформа, которая позволяет любому создателю контента монетизировать своих поклонников, сочетая в себе высококачественное потоковое видео, чат для обмена сообщениями и цифровую экономику.

Предлагая живой видео контент, создаваемый пользователями, и цифровую экономику для мгновенного общения и монетизации, Tango позволяет создателям создать собственное сообщество фанатов и зарабатывать своими талантами.

Приложение и вэб-платформа доступны по всему миру на 8 языках.

Contact person:

Anat Litman

Partnership manager

[email protected]

Сопутствующие ссылки

https://tango.me/partners



SOURCE Tango