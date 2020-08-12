Sucden Financial запустил платформу BierbaumPro/NTPro

ЛОНДОН, 12 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Sucden Financial, глобальный брокерский дом и поставщик ликвидности, стал Принципалом на трейдинговой платформе BierbaumPro, известной в России под брендом NTPro.

Теперь клиенты платформы BierbaumPro/NTPro могут воспользоваться всеми преимуществами доступа к уникальной ликвидности Sucden Financial с возможностью индивидуальной настройки. Платформа имеет сервера в дата-центре LD4 в Лондоне, а также выделенный канал соединения с дата-центром DSP в Москве, что подтверждает интерес компании Sucden Financial к данному региону.

Глава представительства компании Sucden Financial в Москве Алексей Сутурин заявил следующее: «Наш новый совместный проект с BierbaumPro/NTPro позволяет нам расширить свое присутствие в странах СНГ и Европы, обеспечивая возможность котирования клиентам с минимальной задержкой в рамках единой экосистемы. Кроме того, новое высокоскоростное соединение поможет нам создать дополнительные возможности для кредитного посредничества при работе с институциональными клиентами как на местном, так и на международном рынке».

Генеральный директор компании NTPro Вячеслав Кашигин прокомментировал это событие следующим образом: «Мы рады возможности совместной работы с компанией Sucden Financial — одним из ведущих и наиболее прогрессивных поставщиков ликвидности на рынке форекс. Благодаря нашему сотрудничеству компания Sucden Financial сможет предложить своим клиентам в странах СНГ и ЕС технически усовершенствованный и эффективный торговый сервис с минимальной латентностью».

О компании Sucden Financial

Компания Sucden Financial, имеющая богатую историю и традиции в сфере торговли товарными фьючерсами и опционами, благодаря своему поступательному развитию и диверсификации деятельности стала одним из ведущих мультипродуктовых брокеров в мире, поставщиков услуг клиринга и ликвидности на валютных, долговых и товарных рынках.

Компания Sucden Financial имеет успешный опыт работы на финансовых рынках на протяжении более 45-ти лет. С момента своего основания в 1973 году она пользуется поддержкой со стороны ее материнской компании Sucden, являющейся одним из мировых лидеров в области торговли продовольственными товарами, оставаясь в то же время полностью независимой в своей повседневной торговой деятельности.

Компания Sucden Financial, головной офис которой располагается в Лондоне, имеет свои представительства в Москве, а также филиалы в Гонконге и Нью-Йорке, что обеспечивает ей всемирную географию деятельности и возможность круглосуточного обслуживания клиентов на локальном уровне.

Деятельность компании Sucden Financial Limited регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority).

О платформе BierbaumPro/NTPro

BierbaumPro/NTPro — быстро развивающаяся платформа онлайн-трейдинга с и модульной структурой и широкими возможностями индивидуальной адаптации, рассчитанной на институциональный рынок. Она представляет собой оптимальную торговую площадку с надежной инфраструктурой и круглосуточной поддержкой. Платформа BierbaumPro/NTPro, основные серверы которой располагаются в дата-центрах Лондона (LD4) и Москвы (DSP), рассчитана на обработку больших объемов данных с малой задержкой во времени в рамках автоматизированного процесса трейдинга в целях удовлетворения требований мирового сообщества eFX.

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Контактная информация: Robert Cantle (Роберт Кантл), [email protected]

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www.sucdenfinancial.com



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