МОНАКО, 13 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Апелляционный суд Монако отклонил уголовное дело против Ива Бувье, возбужденное российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым, владельцем футбольного клуба AS Monaco. Был сделан вывод о том, что расследование в отношении Бувье проводилось с систематической предвзятостью, которая искажала расследование.

Уголовный процесс, который был начат в январе 2015 года российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым против Ива Бувье, был отвергнут Апелляционным судом Монако. Суд установил, что «все расследования были проведены предвзятым и несправедливым образом, при этом ответчик не мог ретроспективно выправить эти серьезные аномалии, которые нарушили баланс прав сторон».

Суд также заявил, что «все доказательства по делу были собраны в условиях, которые существенно подорвали права ответчика».

Аналогичным образом, суд пришел к выводу, что «все акты расследования, а также предварительное представление доказательств от 24 февраля 2015 года, искажены этой жалобой (нарушением прав ответчика), также как и последующие судебные обвинения против Ива Бувье или Тани Болтаджиевой (Раппо) 28 февраля 2015 года и все последующие акты, являющиеся прямым следствием этого, поскольку эти нарушения, которые серьезно исказили поиск и установление истины, непрерывно и систематически повлияли на все расследование».

Это решение является важным поворотным моментом в деле и знаменует собой конец судебного разбирательства Рыболовлева в Монако против Ива Бувье.

По словам Ива Бувье: «Аргументы Дмитрия Рыболовлева не выдерживают юридической проверки, и именно поэтому он не выиграл ни одного дела против меня в любой юрисдикции. Атаки Рыболовлева против меня не имели ничего общего с продажей произведений искусства. Он пытался искусственно обесценить ценность его коллекции во время его бракоразводного процесса, чтобы наказать меня за то, что я отказался подкупать швейцарскую судебную систему в его пользу, и чтобы украсть мой свободный порт в Сингапуре и его технологию, чтобы построить новый во Владивостоке».

Победа Ива Бувье стала возможной благодаря команде юристов из Монако, Франции и Швейцарии, состоящей из Люка Броссолье, Шарля Лекюера, Дэвида Биттона, Фрэнка Мишеля и Александра Камолетти.

Дмитрий Рыболовлев, который возбудил ряд коммерческих и уголовных дел против Ива Бувье в нескольких юрисдикциях, в настоящее время преследуется по уголовным делам за коррупцию и злоупотребление судебной системы в Монако, Франции и Швейцарии касательно его нападений на Ива Бувье.

SOURCE Cabinet d'avocats d'Antin