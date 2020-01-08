Сверхсовременная система Amazfit HomeStudio - будущее фитнес-тренировок у вас дома

Amazfit HomeStudio - передовая ременная беговая дорожка, оснащенная 55 алюминиевыми ламелями с резиновым покрытием, обеспечивающими идеальный баланс комфорта и поддержки.

Входящий в состав Amazfit HomeStudio модуль SMART GYM HUB с экраном LCD HD 43" открывает доступ к более чем 1 000 обучающих курсов для занятий на беговой дорожке, моделирования тела, растяжки, йоги и т.д. от STUDIO. Модуль SMART GYM HUB можно использовать и отдельно для занятий без беговой дорожки.

С помощью современных технологий искусственного интеллекта и машинного зрения система Amazfit HomeStudio повышает комфорт и результативность домашних фитнес-тренировок. Времяпролетная камера 3D обеспечивает точный анализ ваших движений и поз.

"Мы потратили несколько лет на доработку и оптимизацию контента, социального сообщества и программного обеспечения, содержащего миллионы различных упражнений, - отметил соучредитель и генеральный директор STUDIO Джейсон Батист (Jason L. Baptiste). - Совместно с Huami мы создали систему, позволяющую нам воспроизводить контент на устройстве, обеспечивающем максимально индивидуализированный эффект, по своим параметрам не имеющий аналогов на сегодняшнем рынке".

Три встроенных широкополосных динамика JBL обеспечивают высочайшее качество воспроизведения звука для полного эффекта погружения и максимальной динамики. Поддержка соединения с другими портативными устройствами Amazfit позволяет синхронизировать данные о частоте сердечных сокращений.

Amazfit AirRun[1]: сверхсовременный складной фитнес-тренажер

Беговая дорожка Amazfit AirRun, которую можно сложить всего за пять секунд[2], занимает на 80% меньше пространства и с легкостью помещается под диваном или кроватью. Несмотря на подобную портативность, агрегат может похвалиться большой беговой поверхностью размером 51х20 дюймов из высокоплотного композитного материала, обеспечивающего стабильность и ощущение свободы, сравнимое с пробежкой на открытом воздухе.

Как и HomeStudio, Amazfit AirRun со встроенными объемными динамиками JBL создает аудиоэффект погружения. Кроме того, беговая дорожка также может подключаться к SMART GYM HUB.

Ссылка для загрузки пресс-китов и изображений в высоком качестве: https://drive.google.com/drive/folders/1dz2DdkDECoHQtdX_dKISdWtWV7yCYHOK

[1] ПРИМЕЧАНИЕ: По соображениям, связанным с правами собственности на торговые марки, просим использовать полное название продукта "Amazfit AirRun" вместо сокращенного "AirRun" [2] Данные лаборатории Amazfit Lab

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1062789/Huami_multi_functional_treadmill.jpg

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SOURCE Huami