Светодиодная техника Absen обеспечивает выполнение разнообразных задач виртуальной студии

«Пятый канал» планировал построить три циклорамные студии площадью 60, 80 и 100 квадратных метров с потолками 30, 50 и 60 кв. м соответственно и полами до 60 кв. м. Компания Parallax Digital совместно с Sound, Light and System разработала для «Пятого канала» специализированные виртуальные системы с использованием светодиодной техники Absen.

Выпускаемые компанией Absen серии DV и PL Lite могут гибко подстраиваться под различные требования. К настоящему времени успешно реализованы две системы виртуальных студий, и сейчас специалисты компании работают над третьей, представляющей собой пространство, в котором клиенты смогут вести различные виды деятельности.

В первой виртуальной студийной системе, разработанной для «Пятого канала», использовались экраны D2V площадью более 100 кв. м для создания изогнутой светодиодной видеостены и потолка PL4.8W Lite the LED площадью 60 кв. м. Эти светодиодные павильоны обеспечивают «Пятому каналу» интересные и универсальные возможности, от записи программ и съемки телевизионной рекламы до производства фильмов и других типов виртуальных мероприятий, позволяющие различным фирмам, деятелям искусства и продюсерам доносить различную информацию до зрительской аудитории.

«Это эксперименты по производству фильмов на базе Unreal Engine, а также производству ТВ-программ и выполнению различных задач», — говорит генеральный директор российского представительства компании Absen Джон Чжан (John Zhang).

«Мы рады тому, что наши партнеры выбрали компанию Absen для работы над созданием виртуальных студийных систем для «Пятого канала». В нынешние времена светодиодные стены могут быть по-настоящему полезными в производстве фильмов и проведении виртуальных мероприятий, поскольку артисты и продюсеры не могут разъезжать повсюду. Это устраняет потребности в зеленом фоне и поездках в отдаленные места», — добавляет Джон Чжан.

Серия PL Lite — преемник серии DV — является одной из наиболее предпочтительных серий оборудования Absen для арендаторов. Серия PL Lite, имеющая принципиально новую конструкцию Sidelock, поддерживает угол изгиба от -7,5 до +10°, что обеспечивает конструкционную универсальность. Ее отличают такие преимущества, как легковесность и быстрота установки и технического обслуживания. Благодаря высокой частоте обновления, широкой цветовой гамме и регулируемой яркости продукция серии PL Lite способна удовлетворять взыскательные требования прямого эфира, обеспечивая исключительно благоприятные для камер параметры визуализации. Обращайтесь в российское представительство компании Absen по адресу: [email protected].

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1346858/4.jpg

SOURCE absen.com