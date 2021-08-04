TAIGER готовится к ускоренному росту, а Стивен Уоттс становится ее операционным директором

Г-н Уотс будет способствовать приближению TAIGER к широкомасштабному мировому лидерству в сферах программного обеспечения и услуг. Он имеет успешный опыт стимулирования прогрессивного роста на ранних этапах деятельности в глобальном масштабе. С 2007 по 2013 годы он занимал пост президента и операционного директора компании SAP по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Японии, приведя ее к значительному росту выручки до уровня более 2,6 млрд евро в год, после чего сосредоточился на своем увлечении компаниями, находящимся на ранних стадиях развития в отраслях, связанных с разработкой программного обеспечения.

Назначение Стива ясно отражает необходимость безотлагательной реализации возможностей, к которой стремится компания TAIGER. «Стив олицетворяет жизнетворную силу в сфере высоких технологий. Его управленческая и операционная концепции ускоряют наши темпы обслуживания клиентов и развития в качестве стратегического партнера, обеспечивающего возможности для масштабного роста, — заявил основатель и глава компании TAIGER Синуэ Арройо (Sinuhé Arroyo). — Мы ставим своей целью добиться более высоких темпов роста и производительности в каждом глобальном предприятии за счет гибридного искусственного интеллекта, существенную помощь в развитии которого окажет приход Стива, который появился в нашей компании в идеальный момент времени, когда мы ускоряем свой рост по всему миру».

Компания TAIGER, представленная в Сингапуре, Мадриде, Москве, Дубае и Мексике, реализует более 50 глобальных проектов в различных отраслях. Сегодняшнее заявление сделано с учетом предшествующего назначения одного из старейших руководителей IBM Бруно Ди Лео (Bruno Di Leo) в Совет директоров компании TAIGER в связи с ее ускорением успешного процесса автоматизации критически важных и когнитивных процессов с использованием своей технологии обработки естественного языка и гибридного искусственного интеллекта.

«Компания TAIGER имеет захватывающие перспективы и громадный технологический потенциал, которые обеспечивают компаниям и государственным учреждениям по всему миру новые возможности, расширяя критически важный рыночный сегмент в сфере информационных технологий, — заявил г-н Ваттс. — Клиенты эффективно используют предлагаемые компанией TAIGER комплексные решения для обновления вчерашних бизнес-процессов и реализации бизнес-возможностей в режиме реального времени. Я рад своему появлению в этой невероятной команде в переломный момент ее роста и наращивания успеха в работе с клиентами».

Информация о компании TAIGER

Компания TAIGER обеспечивает ускорение роста предприятий, предоставляя им инструменты для автоматизации сложных когнитивных задач на всех стадиях деятельности. Ее платформа гибридного искусственного интеллекта Omnitive помогла международным банкам и финансовым учреждениям, включая Banco Santander и Банк «Открытие», а также различным государственным учреждениям Сингапура ускорить процесс цифровой трансформации и добиться максимально возможной окупаемости капиталовложений. Технология компании TAIGER аккредитована сингапурским Агентством по развитию информационных технологий Infocomm (IMDA) и завоевала многочисленные отраслевые награды и признание, включая «Цикл зрелости технологий» (Hype Cycle) компании Gartner в области технологий обработки естественного языка и онтологии в 2020 году и «Инноватор в сфере искусственного интеллекта» по версии IDC в 2019 году. Компания TAIGER, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, имеет свои представительства в Мадриде, Дубае и Мехико.

Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу www.taiger.com или следите за новостями пользователя @taiger в сети LinkedIn.

Контактная информация:

Joshua Kwah (Джошуа Куа)

[email protected]

+65-9657-0242

Daniel Lee (Дэниел Ли)

[email protected]

+65-9636-4943

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1586940/Stephen_BG.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.taiger.com



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