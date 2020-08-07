Taihu Talent Summit 2020: Уси открывает свои двери для ведущих талантов мира

НАНКИН (NANJING), Китай, 7 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 5 августа в городе Уси китайской провинции Цзянсу открылся Taihu Talent Summit 2020. Мероприятие проходило под тематическим названием "Новая эпоха, новые таланты, новая экология". Древний центр цивилизации в историческом регионе Цзяннань открыл свои двери для талантливых специалистов из всех уголков земного шара.

По словам секретаря Городского комитета КПК Хуана Циня (Huang Qin), Уси от всей души приветствует выдающиеся таланты из Китая и других стран мира, предлагая им реализовать свой потенциал, карьерные амбиции и жизненные ценности на воспетой средневековыми поэтами земле.

Свою поддержку саммиту оказали многие зарубежные и отечественные организации и ассоциации. По сообщению оргкомитета Taihu Talent Summit 2020, в мероприятии приняли участие 20 китайских и иностранных академиков, свыше 700 специалистов из ведущих вузов мира, представители Топ-500 научно-технологических компаний. Вместе с перспективной молодежью и экспертами по подбору персонала они изучали пути для совместного развития.

В рамках саммита состоялась презентация 2 промышленных научно-образовательных альянсов, 10 церемоний запуска крупных инновационных платформ, 46 проектов сотрудничества между промышленными, образовательными и исследовательскими организациями, а также более 200 инициатив по подготовке научно-технических специалистов. Все эти начинания помогут Уси ускоренными темпами сформировать собственный пул научно-технологических талантов.

Город снискал себе славу "мировой столицы Интернета вещей" и трижды за последние годы занимал первое место среди самых комфортных для жизни городов материкового Китая.

SOURCE The Organizing Committee of Taihu Talent Summit 2020