TCL презентовала масштабное обновление линейки холодильников и стирально-сушильных машин

МОСКВА, 15 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания TCL объявила о запуске продаж сразу двух современных моделей холодильников с технологией No Frost и нижней морозильной камерой, а также шести моделей стиральных и сушильных машин с различными параметрами. Новинки обещают быть еще более функциональными и инновационными, продолжая при этом традицию качества TCL.

Двухдверные холодильники с металлическим покрытием TRF-326 и TRF-347 относятся к классу энергопотребления А+, позволяя экономить до 50% электроэнергии. Данные модели представлены в трех цветах: классический белый, современный серебристый и изысканный черный, которые подойдут к различным стилям интерьера. Кроме того, обе модели поддерживают возможность перенавешивания двери, что удобно при установке в уже готовую кухню и транспортировке.

TRF-326 - двухкамерный холодильник с общим объемом 319 л и высотой 201 см, это универсальная модель для разных типов квартир и семей. Холодильная камера позволяет регулировать количество и высоту полок, а также включает два отделения для овощей и фруктов. Вместительная морозильная камера с полезным объемом 76 л поддерживает температуру до -18°C.

TRF-347 - более вместительная модель, которая с легкостью обеспечить потребности семьи из 4-5 человек. Этот холодильник оснащен внешним цифровым дисплеем для индикации и регуляции температуры и выбора режима. Модель поддерживает режимы суперохлаждения и суперзаморозки, а также режим "Отпуск". Морозильная камера с мощностью замораживания 10 кг/сутки способна охлаждать до -22°C, что позволяет сохранять продукты еще дольше.

В разделе стиральных машин обновлений еще больше: стандартные стиральные машины TWF60 и TWF70 с современным мотором BLDC, стирально-сушильная машина TWF80 с функциями воздушной и паровой стирки, вместительные стиральная стирально-сушильная машины премиум-класса серии TWF100 с DD мотором и элегантным дизайном, и наконец, многофункциональные сушильные машины THP80-P611 и THP90-C125, позволяющие использовать более 12 программ, настройки времени и температуры.

Новые модели холодильников уже доступны на DNS, а стиральные и сушильные машины появятся до конца октября. https://www.dns-shop.ru/brand/tcl/

Бренд TCL

Основанная в 1981 году, компания TCL уже заслужила широкую популярность в России благодаря надежным и инновационным телевизорам, а на сегодняшний день на DNS уже представлены более 20 направлений домашней техники от этого производителя: холодильники, сплит-системы, стиральные машины, ноутбуки и смартфоны.

В 2021 году общий доход компаний корпорации TCL вырос на 65%, превысив 34,9 млрд долларов, а прибыль выросла на рекордный 129% и составила 2,36 млрд долларов. Благодаря обширной научно-исследовательской базе, TCL также является лидером в отраслях полупроводниковых материалов и альтернативных источников энергии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1921250/1.jpg

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