TCL подтверждает свой инновационный потенциал в мировой телеиндустрии, представляя новые телевизоры 2021 Mini LED, QLED и 4K HDR на выставке CES 2021

TCL уверенно задает тон среди компаний-разработчиков технических средств отображения информации на выставке CES 2021. В этом году компания представляет три превосходных первоклассных телевизора: Mini LED, QLED и 4K HDR — которые обеспечивают не только превосходное качество изображения, но и полный набор функций, соответствующих стилю жизни молодых поколений.

C825 – высококлассный светодиодный мини-телевизор с разрешением 4K

Одна из новейших моделей TCL — 4K Mini LED TV C825 — поднимает наши стандарты показа телепрограмм и видеоигр на новый уровень. Модель C825 является важным дополнением к непрерывной целенаправленной работе компании TCL по внедрению технологии Mini LED Display.

В ней реализован режим подсветки «прямо вниз», уменьшающий зернистость традиционного светодиодного экрана до 100~200 мкм. Для увеличения числа источников подсветки используются тысячи модулей управления освещением. Кроме того, для улучшения визуального восприятия реализована полноматричная, сверхузконаправленная зональная регулировка яркости.

Модель C825 с технологией Quantum Dot Display (дисплей на квантовых точках) сочетает в себе превосходные световые характеристики и цветопередачу, расширенную цветовую гамму и более точную регулировку освещенности, что в итоге обеспечивает непревзойденное качество изображения.

C825 также оснащается технологией формирования изображений Dolby Vision HDR, обеспечивающей сверхчеткую картинку, которая привносит в жизнь зрелищность, и системой Dolby Vision IQ, эффективно использующей весь интеллектуальный потенциал этой модели для показа идеального изображения в вашем помещении в любой момент времени за счет динамической адаптации к изменениям освещенности в помещении и типам воспроизводимого контента, а также максимальной реализации всех возможностей данного телевизора.

Благодаря высочайшему качеству звука и изображения в сочетании с поддержкой Imax Enhanced модель C825 обеспечит ни с чем не сравнимое удовольствие для зрителей домашних кинотеатров.

Для придания большей плавности изображениям движущихся объектов и повышения привлекательности видеоигр в модели C825 используется экран с технологией MEMC и малым реверсом, имеющий частоту обновления 120 Гц.

Кроме того, 4-канальный порт HDMI 2.1, VRR, ALLM, eARC, WiFi6 и малая задержка на входе обеспечивают любителям игр более быструю и плавную графику, а также улучшенные звуковые эффекты. Устанавливаемая на магните камера раздельного типа 4M Pixel обеспечивает превосходные параметры обмена аудиовизуальной информацией для полноценного общения по видеосвязи.

C725 — высококачественный развлекательный центр QLED 4K

Представленный компанией TCL телевизор модели C725 QLED 4K, поднимающий технологию Quantum Dot Display на новый уровень, представляет исключительную ценность для желающих разнообразить свой рациональный образ жизни с налаженными связями за счет интерактивных домашних развлечений высокого качества.

Благодаря сверхширокой цветовой гамме (DCI-P3) с почти 100% охватом спектра технология Quantum Dot Display, используемая в модели C725, обеспечит еще более живые и разнообразные цвета без ограничений, связанных с меньшим цветовым объемом или более коротким сроком службы, которые наблюдаются при использовании других технологий цветопередачи.

Сверхчеткое изображение и передача звука с эффектом присутствия, обеспечиваемые технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos в сочетании с аудиосистемой Onkyo, доставят удовольствие от прослушивания и просмотра. Используемый в модели C725 процессор AiPQ полностью реализует потенциал телевизоров TCL с большим экраном за счет оптимизации под различные виды развлечений или жанры транслируемого контента в режиме реального времени.

Пользователи могут наслаждаться возможностями системы голосового управления Hands-Free Voice Control 2.0, общением в видеочате Google Duo и неограниченным просмотром контента от Netflix, Amazon Prime Video, Google play & Movie, Disney+ и других провайдеров, получая еще большее удовольствие от разумной жизни.

Кроме того, модель C725 поддерживает технологии MEMC и HDMI 2.1, обеспечивая неизменную плавность изображения даже при показе сцен с быстродвижущимися объектами.

P725 — предпочтительная модель телевизора 4K HDR с функционалом Dolby

TCL P725 — модель телевизора с разрешением 4K и расширенным динамическим диапазоном (HDR), оснащенная технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos, обеспечивающими изумительные изображение и звук высочайшего качества с великолепной проработкой деталей, что особенно характерно для изображений с динамичным движением и звука с эффектом присутствия.

Dolby Vision — передовая технология формирования изображений, сочетающая расширенный динамический диапазон (HDR) с широкими возможностями цветового охвата для обеспечения сверхчеткого изображения с невероятной яркостью, контрастностью, цветопередачей и проработкой деталей.

Обработка изображений с использованием технологии MEMC, придающей движениям мягкость и плавность, обеспечивает повышенную резкость и стабильность изображения без размывания объектов в динамичных и насыщенных действием сценах.

Модель P725 также поддерживает технологию Dolby Atmos, создавая эффект погружения в любимые развлечения за счет звука, распространяющегося по всему помещению с захватывающей дух реалистичностью, что обеспечивает невероятную четкость и детализацию, позволяющие слышать звуковое сопровождение в таких подробностях, которые ранее были недоступны для слуха.

Имеющаяся в модели P725 функция голосового управления TCL Hands-Free Voice Control 2.0 освобождает от необходимости использования пульта дистанционного управления. Она позволяет переключать каналы, устанавливать напоминания и узнавать программы онлайн-кинотеатров с помощью простых голосовых команд. Кроме того, модель P725 обеспечивает расширенный развлекательный функционал с использованием последних обновлений в операционной системе Android TV. Ее конструкция с металлическим обрамлением толщиной в несколько миллиметров придает ощущение большей широты и простора в процессе развлечений.

*Внешний вид, функционал и доступность изделий могут различаться в зависимости от страны/региона.

Информация о компании TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) — быстрорастущая компания-производитель бытовой электроники и один из ведущих игроков мировой телеиндустрии. В настоящее время эта компания, основанная в 1981 году, осуществляет свою деятельность более чем на 160 рынках по всему миру. По данным OMDIA, во II квартале 2020 года компания TCL имела вторую по величине долю на рынке фирменных телевизоров. Компания TCL специализируется на исследованиях, разработках и производстве бытовой электроники, включая телевизоры, аудиосистемы и технику для «умных» домов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1417525/TCL_4K_Mini_LED_TV_C825.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1417526/TCL_QLED_4K_TV_C725.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1417527/TCL_4K_HDR_TV_P725.jpg

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SOURCE TCL Electronics