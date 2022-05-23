TCL презентует в России холодильники TRF-315 и TRF-520 с системой No Frost, а также стиральную машину Серии F6

Модели TRF-315 и TRF-520 оснащены системой «Total No Frost», благодаря которой их не нужно размораживать и холодильники всегда остаются чистыми и готовыми к использованию. Оба устройства имеют электронные панели управления для точной регулировки температуры, а холодильная и морозильная камеры могут управляться независимо друг от друга.

TRF-315 прост и удобен в эксплуатации, имеет отделения для свежести и заморозки и обладает большой вместимостью, что делает его идеальным для семьи с разными требованиями к хранению продуктов. TRF-520 оснащен Eco инвертором, который увеличивает скорость заморозки и быстро понижает температуру, благодаря чему экономит электроэнергию и потребляет всего 1 кВт•ч в сутки с коэффициентом энергоэффективности EER A+.

Стиральная машина TCL Серии F6 относится к линейке «Care in Hygiene» (Забота о гигиене) и оснащена шестиугольным капиллярным дизайном сот барабана для более бережного ухода за одеждой во время стирки. Закругленная внутренняя выпуклая поверхность обеспечивает лучшую сохранность одежды, уменьшая повреждения от трения, а крошечные 2,3 мм отверстия для сушки предохраняют одежду от растягивания. Для устранения бактерий и аллергенов из белья в машинке используется термическая стерилизация, которая обеспечивает большую степень защиты для вас и вашей семьи*. В машинке также предусмотрен режим очистки барабана, при котором внутренний цилиндр быстро промывается горячей водой, поддерживая гигиену и сохраняя машинку безупречно чистой до следующего использования.

Также на российском рынке представлены следующие модели бытовой техники:

Холодильники:

TRF-210A+, РРЦ 23999 руб.

TRF-235A+, цена будет объявлена позже

TRF-265A+, РРЦ 27999 руб.

TRF-275WEA+, цена будет объявлена позже

TRE-315WEA+, РРЦ 35999 руб.

TRF-520WEXPA+, РРЦ 71999 руб.

Стиральные машины:

TWF60-G103061A03, РРЦ 24999 руб.

TWF70-G123061A05, РРЦ 26999 руб.

*Эта функция может быть использована только для одежды из хлопка или льна, а также для самоочистки трубки.

**Наличие товаров, внешний вид и функции могут различаться в зависимости от региона. Для получения информации о региональных продажах обратитесь к представителям TCL в вашем регионе.

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время она функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включая телевизоры, аудио и умную бытовую технику.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1823129/image_.jpg

SOURCE TCL Electronics