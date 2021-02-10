TCSA анализирует вопросы макроэкономического управления на международном симпозиуме

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 10 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания TCSA приняла участие в международном симпозиуме высокого уровня на тему «Постковидная эпоха мировой экономики: переосмысление и реконструирование», проводившемся Обновленным Бреттон-Вудским комитетом (RBWC), Санкт- Петербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ), Гамбургским институтом мировой экономики и Институтом мировой экономики имени Френкеля и Цукермана 9-10 февраля 2021 года. В онлайн-конференции принимали участие Марк Узан (Marc Uzan), исполнительный директор Обновленного Бреттон-Вудского комитета (RBWC); г-н Игорь Максимцев, ректор Санкт- Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ); г-н Хеннинг Фёпель (Henning Voepel), директор Гамбургского института мировой экономики (HWWI); г-н Джихад Азур (Jihad Azour), директор Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда; и г-н Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам (AIFC) Республики Казахстан. В ходе совещания обсуждались конструктивные и насущные вопросы. В число обсуждаемых тем вошли многоаспектные изменения в мировой экономике под влиянием нынешней пандемии, перспективы стран БРИКС, евразийская экономическая интеграция и будущее международной финансовой системы и торговли после окончания пандемии Covid-19. Наряду с другими экономическими и научными экспертами, специалисты TCSA изложили свои соображения относительно системы макроэкономического управления с использованием возможностей, обеспечиваемыми технологиями обработки и анализа данных, а также детально продуманного повышения эффективности управления и др.

Эта онлайн-конференция получила международное признание со стороны финансовых экспертов мирового уровня, а также известных научных и политических деятелей по всему миру. В ходе вебинара руководитель Отдела международных отношений TCSA Менгья Ли (Mengya Li) рассказала о серьезных проблемах в области современного макроэкономического управления, включая непрозрачность текущей экономической политики во всем мире и отсутствие ценностного ориентира в существующих денежно-кредитных системах. С учетом текущих обстоятельств, особенно в условиях сильного влияния продолжающейся пандемии Covid-19, г-жа Ли отметила, что органы макроэкономического управления всех стран должны понимать ценность системы управления, основанной на анализе данных, и важность детально продуманного повышения эффективности макроэкономического управления. Для уточнения концепций и достижения будущих макроэкономических целей была создана национальная сеть сбора информации, состоящая из алгоритмических юнитов с многомерными алгоритмическими платформами и системами передачи данных. После фильтрации с использованием такого алгоритмического юнита разнородные данные автоматически гомогенизируются.

По словам г-жи Ли, инфраструктурные алгоритмические платформы помогли местным органам власти в Китае увеличить свои бюджетные поступления более чем до 60 млрд юаней благодаря их применению в актуарных расчетах и распределении финансовых ресурсов городской инфраструктуры. В то же время алгоритмические инфраструктурные платформы выявили необходимость точной оценки государственных расходов и конкретных выгод от предоставления гражданам общественных благ, которая устраняла бы циклические фискальные риски и создавала механизм актуарного обеспечения бюджетной сбалансированности.

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