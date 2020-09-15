TE Connectivity представила 68-штыревые соединители для SAS/PCIe 4-го поколения: 24 Гб/с для каналов SAS и 16 ГТ/с для PCIe

Новые 68-штыревые соединители соответствуют спецификациям SFF-8639 и совместимы с интерфейсами SFF-8630, SFF-8680, SFF-8432. Эти интерфейсы, в свою очередь, обратно совместимы с разъемами 12G, 6G и 3G SAS, а также SATA. Оптимизированная конструкция и скоростные характеристики новых соединителей обеспечивают возможность создания трехрежимных хранилищ (с применением дисков SATA, SAS и NVMe) без необходимости менять конфигурацию плат при использовании накопителей с разными протоколами. При переходе от SAS/PCIe 3-го поколения на продукты 4-го поколения новые разъемы поддерживают различные варианты подключения и модели использования хранилища в зависимости от конфигурации плат целевых приложений. Во избежание нестыковки новинки оснащены функцией самовыравнивания.

"Соединители для SAS/PCIe (U.2/U.3) 4-го поколения - это "умные" продукты, предназначенные для рентабельных жестких дисков (HDD), более высокопроизводительных твердотельных накопителей (SSD) или скоростных PCIe, - отметил менеджер по продукции подразделения TE Data and Devices Майкл Ву (Michael Wu). - На фоне роста популярности хранилищ NVMe, стимулируемого рыночным спросом на высокоскоростные решения, наши соединители для SAS/PCIe 4-го поколения помогут нашим клиентам оптимизировать производительность своих хранилищ и серверов".

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О компании TE CONNECTIVITY

TE Connectivity - мировой лидер отраслевых технологий с оборотом в 13 млрд долл. США. Компания специализируется на создании безопасного, экологически устойчивого, продуктивного и взаимосвязанного будущего. Обширный спектр наших сетевых и сенсорных решений, доказавших свои способности в самых сложных условиях, обеспечивает прогресс в транспортном, промышленном секторах, отрасли медицинских технологий, энергетики, передачи данных и просто в бытовых условиях. Располагая штатом из почти 80 000 сотрудников, в числе которых более 8 000 инженеров, и сотрудничая с клиентами в 150 странах мира, TE твердо верит, что КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Узнайте больше на веб-сайте www.te.com , а также в LinkedIn , Facebook , WeChat и Twitter .

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