TE Connectivity представляет решение SFP-DD - разъемы ввода-вывода в сетях 28G NRZ и 56G PAM-4

Решение SFP-DD, по сравнению с аналогичными по скорости SFP28/SFP56, более миниатюрное, обеспечивает более высокую плотность передачи данных сохраняя при этом целостность сигнала, высвобождая на печатных платах и лицевых панелях больше места, чем при использовании QSFP28/QSFP56. Разъемы SFP-DD имеют двух линейный интерфейс и могут обеспечивать скорость передачи данных до 28 Гб NRZ, поддерживая протоколы 56G PAM-4 с потенциальной возможностью повышения до 112G PAM-4, скорость до 56 Гб/с и 112 Гб/с соответственно. Новые разъемы обратно совместимы с существующими разъемами SFP, что упрощает процесс адаптации к уже существующим решениям. Новинка позволяет создавать индивидуальные решения по отводу тепла от трансивера и имеют разные исполнения кожуха для применения в различных конфигурациях стоек и кабеле проводов. Решение ТЕ для разъемов SFP-DD демонстрирует превосходные показатели отвода тепла с применением инновационной технологии термомоста от ТЕ.

"Продукты SFP-DD гарантируют компактное и эффективное соединение для скоростной передачи данных между устройствами ввода/вывода», - отметил Джимми Цзю (Jimmy Ju), продукт менеджер подразделения Data and Devices компании TE. «Эти продукты способны решать проблемы серверов, создаваемые слабо заполненными каналами и растущими требованиями к пропускной способности систем, поддерживая процессы сетевого взаимодействия и гарантируя оптимальную производительность за счет своей высокой емкости".

Больше информации о продуктах SFP-DD от ТЕ см. по ссылке.

О компании TE CONNECTIVITY

TE Connectivity – компания, мировой лидер в области промышленных технологий, с оборотом в 13 млрд. долл. США, создающая безопасное, стабильное и эффективное будущее, в котором все взаимосвязано. Наш широкий ассортимент соединителей и датчиков, доказавших свои способности в самых сложных условиях, обеспечивает прогресс в транспортном и промышленном секторах, в отраслях медицинских технологий, энергетики, передачи данных и в бытовой технике. Располагая штатом из почти 80 000 сотрудников, в числе которых более 8 000 инженеров, и сотрудничая с клиентами в 150 странах мира, TE твердо верит, что КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Узнайте больше на веб-сайте www.te.com, а также в LinkedIn, Facebook, WeChat и Twitter.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (логотип) и EVERY CONNECTION COUNTS - торговые марки, принадлежащие или используемые группой компаний TE Connectivity Ltd. по лицензии. Другие логотипы, продукты и/или названия компаний могут являться торговыми марками своих владельцев.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1231897/SFP_DD_cages___connectors_600_300.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.te.com



SOURCE TE Connectivity