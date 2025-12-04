TECNO запускает кампанию «Делай ЛОЛ» и приглашает россиян делиться своими моментами радости TECNO 04 дек, 2025, 12:00 GMT Поделиться этой статьей Поделиться этой статьей МОСКВА, 4 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- В преддверии Нового года бренд TECNO запустил проект «Делай ЛОЛ», приуроченный к восьмилетию работы компании на российском рынке. Кампания призывает молодых людей не ждать подходящего момента для счастья, а самим создавать маленькие, но значимые радостные эпизоды в повседневности — превращая долгую зиму в время для творчества, общения и поиска личных смыслов. Continue Reading

«Эта кампания вдохновлена тем, как российская молодёжь, особенно её творческая часть, умеет сохранять легкость взгляда на мир», — говорит Виктор Колесниченко, коммерческий директор TECNO в России. — «Даже сталкиваясь со сложностями современности, они находят способы привносить радость в привычную рутину. "Делай ЛОЛ" — это наше признание этого легкого, но стойкого духа».

Больше, чем смех: новый смысл аббревиатуры «ЛОЛ»

Во всём мире ЛОЛ обычно означает лишь «смеяться вслух», однако TECNO предлагает более глубокое прочтение, выходящее за рамки привычного толкования. В кампании «Делай ЛОЛ» выражение приобретает новый смысл, созвучный философии бренда Stop at Nothing («Не останавливайся ни перед чем»). Здесь ЛОЛ — это не просто реакция на шутку, а способ проживать непростое время через создание маленьких тёплых и значимых моментов.

Кампания отражает актуальные настроения российской молодежи. Согласно аналитическому обзору ВЦИОМ за 2024 год, активные способы улучшения эмоционального состояния — социальные связи, творчество, самовыражение — становятся для молодых людей важнее пассивного ожидания. В этом контексте «Делай ЛОЛ» призывает не откладывать радость на потом, а создавать её здесь и сейчас — превращая привычную зимнюю рутину в пространство любознательности, тепла и счастья.

«Мы очень рады сотрудничать с TECNO в рамках кампании «Делай ЛОЛ». Её основная идея перекликается с тем, что мы сами в Лайфхакере считаем очень важным: помогать людям жить лучшую жизнь и делать повседневность более осмысленной и наполненной радостью, чтобы в ней всегда было время для приятных моментов», – говорит Виктор Подволоцкий, главный редактор Lifehacker.

Эта философия отражена в трех ключевых значениях ЛОЛ, которые раскрывают амбассадоры кампании, превращая каждый смысл в личную историю:

«Легко Оставаться Любопытным» находит свое воплощение в Демьяне, чей юмористический подход показывает, как любопытство превращает обыденное в необычное. Через блог артиста повседневные сцены становятся источниками вдохновения, доказывая, что счастье процветает не в грандиозных событиях, а во внимательном наблюдении за окружающим миром.

Для Абрикосы «ЛОЛ» — это «Лучше Обнять Любимых». Ее контент передаёт те искренние моменты человеческой близости, которые формируют подлинную основу жизни, и напоминает зрителям, что в мире, где цифровые технологии играют всё более заметную роль, радость от тепла, объятий и личного общения остаётся незаменимой.

«Ласковые Отголоски Лучшего» раскрываются в ностальгических путешествиях в блоге Сидельникова. Он показывает, как к воспоминаниям можно возвращаться осознанно, заново проживать их, соединяя прошлое и настоящее, чтобы находить новый смысл и новую радость в дорогих сердцу моментах.

«Сила этой кампании в том, что ее участники действительно живут философией "ЛОЛ". Они не просто описывают каждый из этих смыслов — в их историях видно, как те проявляются в искренних моментах, которые находят отклик у молодежи в России. Эти примеры показывают, что любопытство, человеческая близость и ностальгия могут становиться реальными инструментами создания радости», — отметил Колесниченко.

Распространяйте радость, делитесь теплом: присоединяйтесь к движению «Делай ЛОЛ»

В преддверии Нового года кампания TECNO «Делай ЛОЛ» приглашает россиян наполнить свою жизнь оптимизмом, весельем и теплом. Она включает в себя два увлекательных направления: UGC «Создавай ЛОЛ» и акцию «Подари ЛОЛ», цель которой — распространять радость и делиться теплом в преддверии праздника.

В рамках «Создавай ЛОЛ» пользователи получают доступ к настраиваемым символам ЛОЛ через официальную интерактивную страницу или мем-киты в социальных сетях. Им предлагается сочетать эти выразительные символы ЛОЛ с радостными личными фотографиями, создавая уникальные визуальные коллажи и публикуя их в соцсетях. Активность демонстрирует, как технологии мобильной съемки TECNO делают цифровое творчество и передачу настроения простыми и естественными.

С «Подари ЛОЛ» идея делиться теплом и радостью выходит на первый план. На специально созданной «Карте желаний ЛОЛ» пользователям предлагается отметить важного для них человека — будь то близкий, друг или любой, кто делает жизнь окружающих светлее — поделившись тёплой историей о том, какую радость и тепло он приносит. Каждая такая номинация загорается на карте «Координатой желания», формируя общий цифровой ландшафт доброты и заботы. TECNO выберет 50 самых трогательных историй и отправит победителям подарки, даря неожиданную радость людям.

Эта инициатива, получившая название «Проект в поисках света города», выходит за рамки индивидуального самовыражения — это движение, основанное на щедрости, взаимосвязи и вере в то, что тепло, которое мы дарим, возвращается к нам в виде общей радости. В этом Новом году TECNO приглашает всех не только создавать свои собственные ЛОЛ-моменты, но и стать источником света для кого-то другого.

Поддержка технологий: как TECNO AI и AIoT помогают создавать радость

Основой пути к созданию радостных моментов становятся AI- и AIoT-технологии TECNO, которые обеспечивают пользователям естественную и непрерывную поддержку в их стремлении творить и делиться эмоциями. Благодаря этой технологической базе TECNO укрепляет свою роль как бренда, создающего условия для творчества, — позволяя каждому вдохновляющему импульсу легко превращаться в момент связи, самовыражения и смысла для молодых людей в России.

По мере того как кампания «Let's ЛОЛ» набирает обороты по всей стране, TECNO приглашает молодых создателей присоединиться к новой динамичной платформе общения и творчества. Вдохновлённая духом «Stop at Nothing», «Делай ЛОЛ» запускается как постоянное пространство для самовыражения, лёгкости и игрового взаимодействия с брендом. Посетите лендинг кампании или сообщества TECNO в социальных сетях, чтобы начать создавать свои ЛОЛ-моменты уже сегодня — ведь этой зимой и в Новый год мы можем вместе наполнять окружающее пространство теплом и общностью, которые рождаются из радости, созданной и разделенной друг с другом.

Зайдите на ru.tecno-mobile.com/letslol и посмотрите детали.

