Титулованный производитель потребительской электроники UGREEN приветствует новый год блестящих возможностей

Располагая девятилетним опытом разработки профессиональных аксессуаров к компьютерам и мобильным телефонам, UGREEN стремится создавать сверхсовременные продукты и предлагать универсальные цифровые решения, помогающие потребителям оставаться на связи и упрощать собственную жизнь.

Выпуская простые, эргономичные и удобные в использовании устройства, UGREEN располагает собственным заводом на тысячу рабочих и собственной командой из 200 инженеров и специалистов по НИОКР. Компания подала заявки на 345 патентов, 301 из которых была одобрена.

Продукция из разнообразного ассортимента UGREEN - от зарядных устройств до чехлов для жестких дисков, - прошла сертификацию авторитетных отраслевых регуляторов и центров контроля качества. Предприятие располагает сертификатами СЕ от Европейского экономического сообщества, знаком FCC (CША), свидетельством Apple MFi, а также европейским сертификатом RoHS.

Первоклассная продукция UGREEN получила признание рынка и отраслевых экспертов. Компания не раз становилась лауреатом различных премий как в Китае, так и за рубежом. Многофункциональная зарядная станция UGREEN была удостоена приза "За выдающееся качество" в рамках 2015 China Red Star Design Award.

В начале февраля этого года инновационные устройства от UGREEN – портативный хаб USB-C, коммутационный Bluetooth-передатчик 3,5 мм, беспроводное зарядное устройство с присоской, регулируемый держатель для телефона/планшета и две модели многофункциональных хабов USB-C – были отмечены престижной отраслевой премии iF Design Award, на протяжении многих десятилетий вручаемой "отличникам" отрасли старейшим немецким агентством промышленного дизайна Hannover Industrial Design Forum.

Высококачественна продукция UGREEN пользуется высокой репутацией по всему миру и реализуется через обширную инклюзивную дистрибьюторскую сеть. Офлайновые розничные каналы бренда охватывают сотни международных рынков, включая Южную Африку, Таиланд, Саудовскую Аравию, Сингапур и Польшу. Продукцией, реализуемой офлайн-дистрибьюторами и онлайн-площадками Amazon, AliExpress, eBay, LAZADA и JD.com, пользуются потребители в более чем 100 странах на шести континентах.

О компании UGREEN:

Учрежденная в 2012 году в Шэньчжэне компания UGREEN специализируется на разработке цифровых решений для различных потребительских нужд. Начав свою деятельность как провайдер сервисов ОЕМ/ODM для международных брендов, компания UGREEN превратилась в ведущего отраслевого новатора, обладающего мощным проектно-конструкторским, производственным и маркетинговым потенциалом. В ассортименте предприятия представлены самые разнообразные продукты - от зарядных устройств до аксессуаров к телефонам и ноутбукам, электроники для дома и автомобилей. Продукция компании поставляется в более чем 100 стран по всему земному шару.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1136529/Ugreen.jpg

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http://www.ugreen.com



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