Торжественное мероприятие TAG Heuer в честь 50-летия культовой модели Monaco

Дерзкие и уникальные – эти часы невозможно не узнать. Каждая деталь дизайна хронографа Monaco делает эту модель непохожей на любую другую. TAG Heuer Monaco вошли в историю не только как первые в мире квадратные часы в водонепроницаемом корпусе, они стали также первым хронографом, оснащенным механизмом с автоподзаводом.

Часы Monaco неразрывно связаны с Гран-при Монако: в 1969 году компания TAG Heuer назвала свою новую коллекцию в честь самого гламурного сезона Формулы-1. А с 2011 года TAG Heuer стали официальными часами данного этапа знаменитых автогонок. Именно поэтому столица Княжества – наиболее подходящее место для празднования 50-летия культового хронографа.

Первую лимитированную версию Monaco бренд представил на прекрасной вилле Key Largo в присутствии исполнительного директора TAG Heuer и руководителя часового направления концерна LVMH Стефана Бьянки, а также директора стратегического и цифрового развития Фредерика Арно. В этом событии приняли участие восходящая звезда гоночной команды Aston Martin Red Bull Макс Ферстаппен, а также Патрик Демпси, Белла Хадид, Винни Харлоу, Кай Ленни и гости со всего мира.

Во время эксклюзивного трехдневного празднования гости приняли участие в самых престижных и захватывающих событиях Княжества: познакомились с коллекцией старинных автомобилей Его Светлости князя Монако и культовыми моделями часов Monaco, а также присоединились к внутренней встрече команды Формулы-1 Red Bull Racing и ее руководителя Кристиана Хорнера по обсуждению результатов квалификации. Кроме того, все приглашенные побывали на уникальной вечеринке, которая состоялась на яхте TAG Heuer в субботу вечером при участии известного французского диджея Боба Синклера. На ней присутствовали Патрик Демпси, Белла Хадид, Винни Харлоу, Журдан Данн, Кай Ленни и Жан-Эрик Вернь. Кульминацией торжества в воскресенье стал VIP-допуск на главное событие из мира автогонок – Гран-при Формулы-1 в Монако (Monaco Formula 1 Grand Prix), официальными часами которого являются TAG Heuer.

TAG Heuer Monaco и Calibre 11 полвека назад

3 марта 1969 года на двух единовременных пресс-конференциях в Нью-Йорке и Женеве компания Heuer (TAG еще не было частью названия) представила новую модель Monaco, от которой журналисты и поклонники часового искусства по всему миру пришли в восторг. Каждая деталь дизайна хронографа Monaco делает эти часы непохожей на любую другую. Дерзкую и бескомпромиссную часовую новинку легко узнать по водонепроницаемому квадратному корпусу.

Таким образом, передовые технологии того времени, представленные швейцарскими часовщиками, получили неповторимую форму. Уникальная разработка компании Heuer – Calibre 11 – вошла в историю как первый в мире механизм хронографа с автоподзаводом.

В те годы генеральный директор Heuer Джек Хоэр был убежден в том, что технологии требуют яркого дизайна, который будет привлекать внимание публики. И Monaco воплотили эту идею.

Через год после выпуска Monaco уже красовались на запястье амбассадора бренда и гонщика Джо Зифферта, а в 1971 году они дополнили кинематографический образ Стива Маккуина в фильме «Ле-Ман».



Коллекционное издание как символ 70-тых

Подчеркивая революционный и в то же время неподвластный времени дизайн оригинальных часов Monaco, TAG Heuer представляет пять новых моделей, которые воплощают в себе тенденции, цвет и стиль, характерные для каждого десятилетия полувековой истории коллекции. Геометрические формы и цвета 1970-х годов в сочетании с классическим орнаментом «женевские волны» (Côtes de Genève) – это главная особенность первой коллекционной модели Monaco.

Представленный на коричневом кожаном ремешке с перфорацией светло-коричневого цвета, этот хронограф из нержавеющей стали был выпущен лимитированной серией в количестве всего 169 экземпляров. Зеленый циферблат с коричневыми и желтыми штрихами украшен декоративной отделкой «женевские волны» (Côtes de Genève). Стрелки с покрытием SuperLuminova®. Одного лишь взгляда на дополнительные счетчики и положение заводной головки достаточно для того, чтобы распознать уникальный хронограф Monaco.

На задней крышке корпуса часов расположены гравировки с оригинальным логотипом Monaco Heuer, а также «1969–1979 Special Edition» и «One of 169».

Внутри корпуса – знаменитый Calibre 11 – современная версия механизма хронографа с автоподзаводом, который дебютировал в 1969 году.

Paradoxical superstar

За последние два десятилетия все версии модели Monaco заняли почетное место в мире высокого часового искусства: они обладают сложными часовыми функциями, отличаются уникальным дизайном и материалами. В процессе эволюции Monaco сохранили свой революционный характер, который сделал эти часы как скандальными, так и знаменитыми. История знаменитых часов рассказана в новой книге Paradoxical Superstar, в которой содержатся выписки из архива, эскизы конструкций и механизмов. О наследии, инновациях и характере Monaco рассказывают британский писатель и журналист Николас Фолкс, часовой эксперт Гисберт Бруннер и американский писатель Майкл Клеризо – каждый из этих авторов написал целую главу о Monaco, а Его Светлость князь Монако Альберт II стал автором предисловия.

77-й Гран-при Монако

Ни одна гонка или трасса календаря Формулы-1 не может по-настоящему сравниться с совершенством, очарованием и сложностью Гран-при Монако. От площади Казино до самой знаменитой в мире «шпильки», через туннель и мимо роскошных яхт – Монте-Карло состоит из легендарных исторических достопримечательностей.

Чрезвычайно сложная как для команд, так и для гонщиков, узкая трасса по знаменитым улицам Княжества на протяжении десятилетий оставалась мечтой для ценителей автоспорта. Она практически не оставляет возможности обогнать соперника, и для некоторых гонщиков выиграть Гран-при Монако престижнее, чем выиграть весь Чемпионат.

2019 год для Гран-при Монако будет особенным: первая автогонка в Монако состоялась 14 апреля 1929 года, 90 лет назад. А непосредственно этап Формулы-1 стартовал здесь в 77-й раз. За свою богатую историю данные соревнования стали легендой автоспорта: здесь проходили самые волнующие моменты Гран-при Формулы-1. Аварии в Сент-Девоте, опасности туннеля в дождливые дни, катастрофическое приближение к барьеру на участке с бассейном... 78 кругов и 19 поворотов заставляют пилотов выходить за границы возможного, но все они одержимы одним желанием: видеть свое имя в списке победителей Гран-при Монако.



MONACO 1969–1979 LIMITED EDITION

Reference CAW211V.FC6466

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ

Автоматический механизм TAG Heuer Calibre 11, диаметр 30 мм, 59 камней, частота колебаний баланса 28 800 колебаний в час (4 Гц), запас хода 40 часов

ФУНКЦИИ

Хронограф с секундной и минутной стрелками; указатель даты, часы, минутная и малая секундная стрелка в положении «3 часа»



КОРПУС

Диаметр 39 мм, корпус из нержавеющей стали, зафиксированный безель из нержавеющей стали, сапфировое стекло, полированная стальная заводная головка в положении «9 часов» и кнопки хронографа в положении «2» и «4 часа», водонепроницаемость до 100 метров (10 бар), стальная задняя крышка корпуса с гравировками «1969–1979 Special Edition» и «One of 169»

ЦИФЕРБЛАТ

Зеленый циферблат с декоративной отделкой «женевские волны» (Côtes de Genève), маленькие счетчики с черным и золотым покрытием, полированные фацетированные индексы, коричневые и желтые штрихи на стрелках и индексах

РЕМЕШОК

Коричневый, из телячьей кожи, полированная раскладная застежка из нержавеющей стали

Лимитированная серия из 169 экземпляров

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА

Как и сами часы, коробка для них выполнена в стиле оригинала. Каждая из моделей специального выпуска поставляется в коробке в той же цветовой гамме, что и часы – в тон десятилетию, которое они представляют. Кроме того, коробку украшает логотип Heuer и горизонтальный рисунок в клетку. Графичность 70-х отразилась и на дизайне упаковки: в коробке синей снаружи и зеленой внутри часы размещены на желтой подушке.

О TAG Heuer

В 1860 году в возрасте 20 лет Эдуард Хоэр основал собственную часовую мастерскую в горах Юра в Швейцарии. Создание микрографа в 1916 году, спонсирование команд «Формулы-1» в 1970-х и выпуск первых смарт-часов класса люкс в 2015 году – всего лишь несколько примеров технических достижений, исключительной точности и страсти к революционному дизайну – основных составляющих формулы нашего уникального стиля. Компания TAG Heuer c головным офисом в г. Ла-Шо-де-Фон (Швейцария) работает на четырех производственных площадках, где осуществляется весь процесс создания часов, и имеет 4500 точек продаж на всех континентах, в том числе 170 бутиков TAG Heuer, доступных непосредственно на www.tagheuer.com в нескольких странах. Часы TAG Heuer созданы для тех, кто любит преодолевать препятствия. В основе нашей уникальной коммуникационной стратегии ‒ спорт, стиль жизни и традиции, составляющие наследие и ДНК бренда. Наши партнеры и посланники символизируют собой открытость новым идеям и культурным веяньям. С TAG Heuer связаны самые прославленные имена и события: команда «Формулы-1» Red Bull Racing, Гран-при Монако чемпионата «Формула-1», чемпионат «Формула-Е», крупнейшие футбольные лиги Европы, Америки и Азии, клуб «Манчестер Юнайтед»; трендсеттер Кара Делевинь, а также актеры Крис Хемсворт и Патрик Демпси.

#DontCrackUnderPressure (#НеСдаватьсяПодНатиском) – это не просто слова, это – настрой. Более подробную информацию см. на сайте www.tagheuer.com

Instagram: @tagheuer, Twitter: @TAGHeuer, Facebook: www.facebook.com/TAGHeuer

www.image.net/TAGHeuerMonaco50th

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу TAG Heuer:

Елена Шерстобитова – elena.sherstobitova@tagheuer.com тел. +7 917 577 77 54

Дарья Плотникова – dplotnikova@lunarhare.ru тел. +7 903 262 68 77

Елена Василиади – evasiliadi@lunarhare.ru тел. +7 916 118 99 70

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892782/TAG_Heuer_Max_Verstappen.jpg

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