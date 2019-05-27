Торжественное мероприятие TAG Heuer в честь 50-летия культовой модели Monaco

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TAG Heuer

27 мая, 2019, 12:33 BST

 - TAG Heuer объявляет празднование 50-летия коллекции Монако во время гонки Формулы-1 Монако Гран-При (Monaco Formula 1 Grand Prix), в честь которой модель и была изначально названа.

- TAG Heuer представляет первую из пяти новых коллекционных моделей, вдохновленных оригинальными часами Monaco. Все пять моделей будут презентованы в течение 2019 года.

- Гости бренда стали участниками самых престижных и громких событий Монако, включая легендарную вечеринку на яхте TAG Heuer накануне Гран-при, ведущими которой выступили Патрик Демпси и Белла Хадид.

МОНАКО, 27 мая 2019 года. /PRNewswire/ -- В эти выходные внимание приковано к Роше-де-Монако, где проходит не только легендарное Гран-при Формулы-1 (Monaco Formula 1 Grand Prix), но и празднование 50-летнего юбилея культовых часов TAG Heuer.

В честь юбилея в течение года будут представлены пять моделей, которые отражают разные эпохи от 1969 до 2019 гг. Каждая из коллекционных моделей будет отличаться дизайном, который неподвластен времени, инновациями, которые всегда актуальны, и стилем оригинальных часов Monaco, который популярен сегодня, как никогда.

Rising star of the Aston Martin Red Bull Racing Team Max Verstappen kicks off the Monaco Grand Prix weekend by delivering the first of five new Monaco collector timepieces, 1969-1979 Limited Edition by helicopter to celebrate the 50th anniversary of the iconic watch.
Rising star of the Aston Martin Red Bull Racing Team Max Verstappen kicks off the Monaco Grand Prix weekend by delivering the first of five new Monaco collector timepieces, 1969-1979 Limited Edition by helicopter to celebrate the 50th anniversary of the iconic watch.
Stephane Bianchi, CEO of the LVMH Watchmaking Division and CEO of TAG Heuer, Winnie Harlow, Patrick Dempsey, Bella Hadid, Max Verstappen and Frederic Arnault, TAG Heuer Chief Stategy and Digital Officer attend an intimate dinner hosted by TAG Heuer kicking off the Monaco Formula 1 Grand Prix weekend by unveiling the Monaco 1969-1979 Limited Edition, the first of five new Monaco collector timepieces celebrating the 50th anniversary of the iconic watch, on May 24, 2019 in Monaco.
Stephane Bianchi, CEO of the LVMH Watchmaking Division and CEO of TAG Heuer, Winnie Harlow, Patrick Dempsey, Bella Hadid, Max Verstappen and Frederic Arnault, TAG Heuer Chief Stategy and Digital Officer attend an intimate dinner hosted by TAG Heuer kicking off the Monaco Formula 1 Grand Prix weekend by unveiling the Monaco 1969-1979 Limited Edition, the first of five new Monaco collector timepieces celebrating the 50th anniversary of the iconic watch, on May 24, 2019 in Monaco.
Bella Hadid celebrates 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco.
Bella Hadid celebrates 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco.
Winnie Harlow and Jourdan Dunn celebrate 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco.
Winnie Harlow and Jourdan Dunn celebrate 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco.
Rising star of the Aston Martin Red Bull Racing Team Max Verstappen kicks off the Monaco Grand Prix weekend by delivering the first of five new Monaco collector timepieces, 1969-1979 Limited Edition by helicopter to celebrate the 50th anniversary of the iconic watch. Stephane Bianchi, CEO of the LVMH Watchmaking Division and CEO of TAG Heuer, Winnie Harlow, Patrick Dempsey, Bella Hadid, Max Verstappen and Frederic Arnault, TAG Heuer Chief Stategy and Digital Officer attend an intimate dinner hosted by TAG Heuer kicking off the Monaco Formula 1 Grand Prix weekend by unveiling the Monaco 1969-1979 Limited Edition, the first of five new Monaco collector timepieces celebrating the 50th anniversary of the iconic watch, on May 24, 2019 in Monaco. Bella Hadid celebrates 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco. Winnie Harlow and Jourdan Dunn celebrate 50 Years of the Monaco Watch at the Formula 1 Grand Prix De Monaco, the legendary event that gave the watch its name in 1969, on May 26, 2019 in Monaco.

Дерзкие и уникальные – эти часы невозможно не узнать. Каждая деталь дизайна хронографа Monaco делает эту модель непохожей на любую другую. TAG Heuer Monaco вошли в историю не только как первые в мире квадратные часы в водонепроницаемом корпусе, они стали также первым хронографом, оснащенным механизмом с автоподзаводом.

Часы Monaco неразрывно связаны с Гран-при Монако: в 1969 году компания TAG Heuer назвала свою новую коллекцию в честь самого гламурного сезона Формулы-1. А с 2011 года TAG Heuer стали официальными часами данного этапа знаменитых автогонок. Именно поэтому столица Княжества – наиболее подходящее место для празднования 50-летия культового хронографа.

Первую лимитированную версию Monaco бренд представил на прекрасной вилле Key Largo в присутствии исполнительного директора TAG Heuer и руководителя часового направления концерна LVMH Стефана Бьянки, а также директора стратегического и цифрового развития Фредерика Арно. В этом событии приняли участие восходящая звезда гоночной команды Aston Martin Red Bull Макс Ферстаппен, а также Патрик Демпси, Белла Хадид, Винни Харлоу, Кай Ленни и гости со всего мира.

Во время эксклюзивного трехдневного празднования гости приняли участие в самых престижных и захватывающих событиях Княжества: познакомились с коллекцией старинных автомобилей Его Светлости князя Монако и культовыми моделями часов Monaco, а также присоединились к внутренней встрече команды Формулы-1 Red Bull Racing и ее руководителя Кристиана Хорнера по обсуждению результатов квалификации. Кроме того, все приглашенные побывали на уникальной вечеринке, которая состоялась на яхте TAG Heuer в субботу вечером при участии известного французского диджея Боба Синклера. На ней присутствовали Патрик Демпси, Белла Хадид, Винни Харлоу, Журдан Данн, Кай Ленни и Жан-Эрик Вернь. Кульминацией торжества в воскресенье стал VIP-допуск на главное событие из мира автогонок – Гран-при Формулы-1 в Монако (Monaco Formula 1 Grand Prix), официальными часами которого являются TAG Heuer.

TAG Heuer Monaco и Calibre 11 полвека назад

3 марта 1969 года на двух единовременных пресс-конференциях в Нью-Йорке и Женеве компания Heuer (TAG еще не было частью названия) представила новую модель Monaco, от которой журналисты и поклонники часового искусства по всему миру пришли в восторг. Каждая деталь дизайна хронографа Monaco делает эти часы непохожей на любую другую. Дерзкую и бескомпромиссную часовую новинку легко узнать по водонепроницаемому квадратному корпусу.

Таким образом, передовые технологии того времени, представленные швейцарскими часовщиками, получили неповторимую форму. Уникальная разработка компании Heuer – Calibre 11 – вошла в историю как первый в мире механизм хронографа с автоподзаводом.

В те годы генеральный директор Heuer Джек Хоэр был убежден в том, что технологии требуют яркого дизайна, который будет привлекать внимание публики. И Monaco воплотили эту идею.

Через год после выпуска Monaco уже красовались на запястье амбассадора бренда и гонщика Джо Зифферта, а в 1971 году они дополнили кинематографический образ Стива Маккуина в фильме «Ле-Ман».

Коллекционное издание как символ 70-тых

Подчеркивая революционный и в то же время неподвластный времени дизайн оригинальных часов Monaco, TAG Heuer представляет пять новых моделей, которые воплощают в себе тенденции, цвет и стиль, характерные для каждого десятилетия полувековой истории коллекции. Геометрические формы и цвета 1970-х годов в сочетании с классическим орнаментом «женевские волны» (Côtes de Genève) – это главная особенность первой коллекционной модели Monaco.

Представленный на коричневом кожаном ремешке с перфорацией светло-коричневого цвета, этот хронограф из нержавеющей стали был выпущен лимитированной серией в количестве всего 169 экземпляров. Зеленый циферблат с коричневыми и желтыми штрихами украшен декоративной отделкой «женевские волны» (Côtes de Genève). Стрелки с покрытием SuperLuminova®. Одного лишь взгляда на дополнительные счетчики и положение заводной головки достаточно для того, чтобы распознать уникальный хронограф Monaco.

На задней крышке корпуса часов расположены гравировки с оригинальным логотипом Monaco Heuer, а также «1969–1979 Special Edition» и «One of 169».

Внутри корпуса – знаменитый Calibre 11 – современная версия механизма хронографа с автоподзаводом, который дебютировал в 1969 году.

Paradoxical superstar 

За последние два десятилетия все версии модели Monaco заняли почетное место в мире высокого часового искусства: они обладают сложными часовыми функциями, отличаются уникальным дизайном и материалами. В процессе эволюции Monaco сохранили свой революционный характер, который сделал эти часы как скандальными, так и знаменитыми. История знаменитых часов рассказана в новой книге Paradoxical Superstar, в которой содержатся выписки из архива, эскизы конструкций и механизмов. О наследии, инновациях и характере Monaco рассказывают британский писатель и журналист Николас Фолкс, часовой эксперт Гисберт Бруннер и американский писатель Майкл Клеризо – каждый из этих авторов написал целую главу о Monaco, а Его Светлость князь Монако Альберт II стал автором предисловия.

77-й Гран-при Монако

Ни одна гонка или трасса календаря Формулы-1 не может по-настоящему сравниться с совершенством, очарованием и сложностью Гран-при Монако. От площади Казино до самой знаменитой в мире «шпильки», через туннель и мимо роскошных яхт – Монте-Карло состоит из легендарных исторических достопримечательностей.

Чрезвычайно сложная как для команд, так и для гонщиков, узкая трасса по знаменитым улицам Княжества на протяжении десятилетий оставалась мечтой для ценителей автоспорта. Она практически не оставляет возможности обогнать соперника, и для некоторых гонщиков выиграть Гран-при Монако престижнее, чем выиграть весь Чемпионат.

2019 год для Гран-при Монако будет особенным: первая автогонка в Монако состоялась 14 апреля 1929 года, 90 лет назад. А непосредственно этап Формулы-1 стартовал здесь в 77-й раз. За свою богатую историю данные соревнования стали легендой автоспорта: здесь проходили самые волнующие моменты Гран-при Формулы-1. Аварии в Сент-Девоте, опасности туннеля в дождливые дни, катастрофическое приближение к барьеру на участке с бассейном... 78 кругов и 19 поворотов заставляют пилотов выходить за границы возможного, но все они одержимы одним желанием: видеть свое имя в списке победителей Гран-при Монако.

MONACO 1969–1979 LIMITED EDITION
Reference CAW211V.FC6466

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МЕХАНИЗМ
Автоматический механизм TAG Heuer Calibre 11, диаметр 30 мм, 59 камней, частота колебаний баланса 28 800 колебаний в час (4 Гц), запас хода 40 часов

ФУНКЦИИ
Хронограф с секундной и минутной стрелками; указатель даты, часы, минутная и малая секундная стрелка в положении «3 часа»

КОРПУС
Диаметр 39 мм, корпус из нержавеющей стали, зафиксированный безель из нержавеющей стали, сапфировое стекло, полированная стальная заводная головка в положении «9 часов» и кнопки хронографа в положении «2» и «4 часа», водонепроницаемость до 100 метров (10 бар), стальная задняя крышка корпуса с гравировками «1969–1979 Special Edition» и «One of 169»

ЦИФЕРБЛАТ
Зеленый циферблат с декоративной отделкой «женевские волны» (Côtes de Genève), маленькие счетчики с черным и золотым покрытием, полированные фацетированные индексы, коричневые и желтые штрихи на стрелках и индексах

РЕМЕШОК
Коричневый, из телячьей кожи, полированная раскладная застежка из нержавеющей стали

Лимитированная серия из 169 экземпляров

СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА
Как и сами часы, коробка для них выполнена в стиле оригинала. Каждая из моделей специального выпуска поставляется в коробке в той же цветовой гамме, что и часы – в тон десятилетию, которое они представляют. Кроме того, коробку украшает логотип Heuer и горизонтальный рисунок в клетку. Графичность 70-х отразилась и на дизайне упаковки: в коробке синей снаружи и зеленой внутри часы размещены на желтой подушке.

О TAG Heuer

В 1860 году в возрасте 20 лет Эдуард Хоэр основал собственную часовую мастерскую в горах Юра в Швейцарии. Создание микрографа в 1916 году, спонсирование команд «Формулы-1» в 1970-х и выпуск первых смарт-часов класса люкс в 2015 году – всего лишь несколько примеров технических достижений, исключительной точности и страсти к революционному дизайну – основных составляющих формулы нашего уникального стиля. Компания TAG Heuer c головным офисом в г. Ла-Шо-де-Фон (Швейцария) работает на четырех производственных площадках, где осуществляется весь процесс создания часов, и имеет 4500 точек продаж на всех континентах, в том числе 170 бутиков TAG Heuer, доступных непосредственно на www.tagheuer.com в нескольких странах. Часы TAG Heuer созданы для тех, кто любит преодолевать препятствия. В основе нашей уникальной коммуникационной стратегии ‒ спорт, стиль жизни и традиции, составляющие наследие и ДНК бренда. Наши партнеры и посланники символизируют собой открытость новым идеям и культурным веяньям. С TAG Heuer связаны самые прославленные имена и события: команда «Формулы-1» Red Bull Racing, Гран-при Монако чемпионата «Формула-1», чемпионат «Формула-Е», крупнейшие футбольные лиги Европы, Америки и Азии, клуб «Манчестер Юнайтед»; трендсеттер Кара Делевинь, а также актеры Крис Хемсворт и Патрик Демпси.

#DontCrackUnderPressure (#НеСдаватьсяПодНатиском) – это не просто слова, это – настрой. Более подробную информацию см. на сайте www.tagheuer.com

Instagram: @tagheuer, Twitter: @TAGHeuer, Facebook: www.facebook.com/TAGHeuer

www.image.net/TAGHeuerMonaco50th 

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу TAG Heuer:

Елена Шерстобитова – elena.sherstobitova@tagheuer.com тел. +7 917 577 77 54
Дарья Плотникова – dplotnikova@lunarhare.ru тел. +7 903 262 68 77
Елена Василиади – evasiliadi@lunarhare.ru тел. +7 916 118 99 70

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/892783/TAG_Heuer_50th_Anniversary_Dinner.jpg 
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SOURCE TAG Heuer

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Торжественное мероприятие TAG Heuer в честь 50-летия культовой модели Monaco

Информация предоставлена

TAG Heuer

27 мая, 2019, 12:33 BST