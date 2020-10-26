Торжественное открытие 25-й Китайской (Гучжэньской) международной выставки осветительного оборудования и технологий

В качестве спонсоров этой выставки, организованной компанией Guzhen Lighting Expo Co., Ltd. при поддержке муниципального народного правительства Чжуншаня, выступили Китайская ассоциация светотехнической промышленности (CALI) и "Guzhen Town — China's Lighting Capital" («Город Гучжэнь — китайская столица света»).

В 10 часов утра 25-я выставка GILF была официально открыта в присутствии руководителей города и отраслевой ассоциации, приглашенных гостей, коллег по отрасли и представителей дружественных СМИ. На церемонии открытия выступили руководители Китайской ассоциации светотехнической промышленности (CALI), муниципального народного правительства Чжуншаня и городского народного правительства Гучжэня.

В число последующих мероприятий вошли зачитывание Сообщения о дальнейшем предоставлении городскому району Гучжэнь города Чжуншаня провинции Гуандунтитула «Китайская столица света» и Решений о награждении лауреатов Китайских (Гучженьских) международных премий «Дизайн света» за 2020 год, а также созыв Церемонии вручения Китайских (Гучженьских) международных премий «Дизайн света» за 2020 год и Церемонии подписания соглашения о создании ассоциации производителей интеллектуальных мачт освещения.

Стимулирование промышленной модернизации за счет интеллектуального производства и оригинального дизайна

На выставке GILF организованы различные экспозиции для показа систем освещения умных домов, декоративного освещения интерьеров, освещения жилых помещений, систем освещения промышленных объектов, систем уличного освещения, коммерческих систем освещения, систем освещения специального назначения, механического оборудования и осветительной арматуры. На выставке представлены сотни светодиодных изделий, среди которых интеллектуальные системы освещения с применением технологии 5G, интеллектуальная мачта освещения и благоприятная для здоровья осветительная техника, которые являются основными экспонатами многих производителей.

1+7 площадок, пользующихся большой популярностью благодаря присутствию знаменитых компаний

На главной выставочной площадке представлены 845 компаний, включая Songpu Lighting, Yuefeng Lighting, Zhenhui Fire Technology, Sence Lighting, Mingjian Lighting, Chuanglite Lighting, Puye Lighting, Dark Energy Power, Zhongyi Lighting и др.

На вспомогательных площадках проходят мероприятия с участием тысяч светотехнических брендов. В выставочном комплексе Lihe Lighting проходит ярмарка Global Lighting Art с участием 517 экспонентов. На площадке Huayi Plaza проводится ярмарка Global Lighting с участием 300 экспонентов. Центр Star Alliance собрал конференцию 2020 Autumn New Product для брендов Star Alliance с участием 400 крупных предприятий. На Lighting Era были представлены 110 экспонентов, на Besun Plaza — 39 экспонентов. Китайский центр торговли осветительной техникой Huayu Plaza совместно с 28 китайскими участниками светотехнической выставки провел культурный фестиваль 2020 Autumn Chinese Lighting. На площадке Streetlight City были представлены 85 известных участников выставки.

Эффективное взаимодействие между покупателями и экспонентами со всего мира в режиме онлайн и на физических площадках

На выставке GILF состоялся запуск программы для профессиональных покупателей Go Online, представляющей выставочное трио: производственная экспозиция, стенд на выставочной площадке и интернет-магазин EZBUY на базе B2B-платформы Denggle.com — позволяющее зарубежным покупателям, не имеющим возможности посетить выставку, взаимодействовать с поставщиками невзирая на временные и пространственные ограничения.

Отраслевые аналитические центры, предлагающие ценную информацию на прекрасно организованных форумах

В ходе выставки проводятся различные форумы, включая Форум развития производства интеллектуальных мачт освещения, Семинар по качеству и безопасности осветительного оборудования для учащихся начальных и средних школ в провинции Гуандун и Кампанию по стимулированию качества осветительного электрооборудования больниц в провинции Гуандун, Форум инноваций в области интеллектуальных светотехнических систем сельскохозяйственного назначения и 7-ю Конференцию по новаторским разработкам в сфере светодиодного осветительного оборудования. Одновременно на сайте Cali-light.com ведется прямая трансляция серии онлайн-лекций по светотехнической индустрии.

Занимая прочное положение в светотехнической отрасли, выставка GILF обеспечивает получение высококачественной продукции покупателями по всему миру. В этом октябрьском пиковом сезоне выставка GILF, объединяющая 1+7 площадок общей площадью 1 500 000 кв. м, заложит фундамент для блестящего будущего светотехнической индустрии в Китае.

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SOURCE Guzhen Lighting Expo Co., Ltd