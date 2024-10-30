Toshiba TV отмечает Международный день анимации, оживляя классику анимационного жанра

ГОНКОНГ, 30 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- В преддверии Международного дня анимации, который отмечается в октябре, компания Toshiba приглашает вас заново открыть для себя магию классики анимации с помощью серии своих ультрасовременных телевизоров: X9900, Z870 и Z670. Будь то классические сюжеты, захватывающие приключения или новаторские шедевры компьютерной графики, телевизоры Toshiba созданы для того, чтобы вернуть к жизни волшебство и помочь пользователям вновь открыть для себя радость и удивление, связанные с этой вечной классикой, но в обновленном качестве, которое заставит дорогие сердцу воспоминания засиять, как никогда раньше.

Отправляйтесь в приключение с безупречным изображением и объемным звуком

Обладая потрясающим качеством изображения 4K OLED, телевизор X9900 точно воспроизводит все яркие детали, элементы текстуры и каждое движение персонажей любимых мультфильмов. В сочетании с иммерсивной системой объемного звучания Dolby Atmos это переносит зрителей в беззаботные дни их юности, в окружение милых персонажей и в атмосферу фантастических миров, где прошло их детство.

Проживите заново свой любимый мультфильм в режиме режиссера (Filmmaker Mode)

Благодаря революционной технологии REGZA Engine ZRi модель Toshiba Z670 оснащена режимом режиссера (Filmmaker Mode), поддерживаемым телевизорами QLED, который позволяет зрителям заново пережить свои впечатления от мультфильма так, как это было задумано его режиссером. Технология на основе искусственного интеллекта автоматически оптимизирует качество изображения и звука до кинематографического уровня, обеспечивая захватывающие впечатления от просмотра и позволяя полностью погрузиться в неподвластные времени миры анимации.

Оцените шедевр компьютерной графики в ярких красках

Телевизоры Toshiba новой серии позволяют поклонникам анимации оценить эволюцию жанра от ранних мультфильмов до современных анимационных фильмов, сочетающих традиционные и цифровые технологии. Модель Mini LED Z870 профессионально справляется даже с самыми сложными анимационными эффектами благодаря решению Total HDR Solution, которое обеспечивает более глубокий контраст и яркий, насыщенный цвет, что позволяет получить по-настоящему кинематографические впечатления от любимых мультфильмов.

В Международный день анимации заново откройте для себя магию любимых мультфильмов с новой серией телевизоров Toshiba! Пусть превосходное качество звука и изображения снова зажжет ваше воображение и страсть к искусству анимации, отдавая дань уважения этому важному и прекрасному жанру искусства, не теряющему актуальности.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт @Toshiba TV Global

О компании Toshiba TV

Обладая более чем 70-летним опытом в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим технологическим совершенством, инновационными идеями и революционными изобретениями. Ставя во главу угла превосходное качество изображения и звучания, Toshiba TV устанавливает новые стандарты в сфере развлечений. Черпая вдоховение в стремлении своих клиентов к совершенству, Toshiba TV предоставляет им ответственные продукты, делающие наш мир лучше. Уделяя пристальное внимание деталям и опираясь на достижения технического прогресса, компания Toshiba TV сочетает эстетически привлекательный дизайн, гарантию качества и репутацию бренда, чтобы подчеркнуть свою приверженность принципу аутентичности и искреннюю преданность потребителю, которая выражается в неизменной философии дизайна и высочайших стандартах качества телевизоров Toshiba.

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