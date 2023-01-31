Toshiba TV M550K -- Мастерство в гибкости

ГОНКОНГ, 31 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Телевизор Toshiba TV M550K является воплощением современных технологий, сочетающих в себе поразительно роскошный вид с оптимальными эксплуатационными характеристиками для высококачественной домашней системы развлечений.

С момента своего выпуска модель M550K получала положительные отзывы, включая знаменитого ютубера Max Tech: http://youtu.be/OrufPyypxQc

Телевизор Toshiba TV M550K обещает зрителям кинематографические впечатления и представляет собой изумительно безупречный ЖК-дисплей, оснащенный полноэкранными зонами локального затемнения. Это придает четкости разрешению дисплея, делая темные сцены реалистично темнее, а светлые — более яркими для просмотра.

Модель M550K также оснащена новой технологией Wide Color Gamut, обеспечивающей безупречные цветовые вариации дисплея, повышенную глубину цвета и текстуру. Результатом является оптимизация дисплея M550K для высоконасыщенных основных цветов, придающих яркость каждой сцене.

В модели M550K, характеризующейся высокой производительностью дисплея на базе Toshiba TV REGZA Engine 4K, используется новейшая технология масштабирования AI-upscaling для повышения резкости изображений, а также функция 4K Gradation Correction для точной настройки изображений до наилучшего качества в режиме реального времени.

Для более широкого выбора вариантов просмотра, модели телевизоров Toshiba TV M550K с тонкой рамкой и широким углом обзора, изготовленные из высококачественного металла и пластика, поддерживают функции Dolby Vision, DTS, HDR 10 и HDR 10+.

Кинематографические впечатления от M550K дополняются ярким и кристально чистым качеством звука. Телевизор Toshiba TV M550K, оснащенный передовой системой REGZA Power Audio, цифровой системой объемного звучания и DTS, окунает вас в насыщенные аудиоволны.

Модель M550K не только воспроизводит звук, но и отлично слушается для плавного перехода от одного вида контента к другому. Это обеспечивается технологией голосового управления дальнего поля и функциями Алексы для удобства, в дополнение к интеллектуальному пульту дистанционного управления Fire TV.

Модель M550K, разработанная для обеспечения высокой эффективности отображения и звука, также обещает невероятно плавную игру. Благодаря специальному игровому режиму, включающемуся автоматически и минимизирующему задержку, игровой процесс на этом телевизоре становится более захватывающим.

В целом модель Toshiba TV M550K оставляет впечатление универсального телевизора для просмотра и игр, по доступной цене и с реальной ценностью.

Для получения более подробной информации следите за новостями Toshiba TV в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

Видео – http://www.youtube.com/watch?v=OrufPyypxQc

SOURCE Toshiba TV