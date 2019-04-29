Три всемирно известных шеф-повара присоединились к команде Burj Al Arab Jumeirah

Информация предоставлена

Jumeirah Group

29 апр, 2019, 13:16 BST

ЛОНДОН, 29 апреля 2019 г. /PRNewswire/ -- Вслед за недавним заявлением о намерении поддерживать статус ведущего международного бренда в индустрии гостеприимства класса «люкс», компания Jumeirah Group продолжает укреплять свои позиции в сфере высокой гастрономии.

Anthony Costa, MD of Burj Al Arab, Chef Kim Joine Maurin, Chef Kasper Kurdahl, Chef Francky Semblat and Jose Silva, CEO of Jumeirah Group
Anthony Costa, MD of Burj Al Arab, Chef Kim Joine Maurin, Chef Kasper Kurdahl, Chef Francky Semblat and Jose Silva, CEO of Jumeirah Group

Культовый отель Burj Al Arab Jumeirah, одним из ключевых аспектов стратегии которого является создание незабываемых гастрономических впечатлений, с гордостью представляет трех новых шеф-поваров, присоединившихся к команде десяти знаменитых ресторанов отеля. Фрэнки Семблат (Francky Semblat), Ким Жуани-Морен (Kim Joinie-Maurin) и Каспер Курдал (Kasper Kurdahl) обладают в совокупности семью звездами Мишлен.

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Эта новость последовала за недавним важным назначением на должность кулинарного директора компании Майкла Эллиса (Michael Ellis), ранее занимавшего позицию международного директора Красного гида Мишлен.

Фрэнки Семблат и Ким Жуани-Морен являются протеже известной школы кулинарного мастерства Жоэля Робюшона (Joël Robuchon), а Каспер Курдал работал с такими легендами кулинарного искусства, как Роджер Суверейнс (Roger Souvereyns). Все три выдающихся шеф-повара привнесут свой уникальный стиль и колорит в гастрономическое предложение Burj Al Arab.

Ресторан Al Muntaha с радостью приветствует шеф-повара Фрэнки Семблата, ресторан Sky View - Кима Жуани-Морена, а Каспер Курдал займет должность шеф-повара в ресторане Al Mahara.  

"Я чрезвычайно рад приветствовать шеф-поваров Каспера, Фрэнки и Кима в отеле Burj Al Arab и уверен, что их разностороннее образование, профессиональные достижения и опыт работы в лучших ресторанах мира проложат путь для новых гастрономических свершений", - говорит Энтони Коста (Anthony Costa), региональный вице-президент компании Jumeirah Group и генеральный менеджер отеля Burj Al Arab Jumeirah.

Отель Burj Al Arab Jumeirah ставит своей целью создание ярких гастрономических впечатлений для гостей, подчеркивая особое внимание Jumeirah Group к развитию в сфере так называемой "экономики впечатлений". "Мы с гордостью представляем трех новых экспертов в области кулинарии в ведущем отеле сети в Дубае. Это назначение  ознаменовывает начало программы по масштабному развитию креативных концепций и инновационных гастрономических предложений, наравне с акцентом на создании удивительных впечатлений для гостей, что является ключевым элементом индустрии роскоши. Гастрономическая сцена Дубая порадует гостей всемирной выставки Expo2020 в следующем году своим разнообразием, и мы будем рады приветствовать гурманов в более чем 60 ресторанах наших отелей. Это лишь один из первых кулинарных и других проектов для наших гостей, о которых мы планируем объявить в ближайшем будущем", - говорит Жозе Сильва (Jose Silva), исполнительный директор компании Jumeirah Group.

О Jumeirah Group:

Jumeirah Group - международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai Holding. Портфель компании включает 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 4 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 10 отелей и курортов по всему миру.

www.jumeirah.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/878859/Jumeirah_Group.jpg 

Video: https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/

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SOURCE Jumeirah Group

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Три всемирно известных шеф-повара присоединились к команде Burj Al Arab Jumeirah

Информация предоставлена

Jumeirah Group

29 апр, 2019, 13:16 BST