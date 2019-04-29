Три всемирно известных шеф-повара присоединились к команде Burj Al Arab Jumeirah

Культовый отель Burj Al Arab Jumeirah, одним из ключевых аспектов стратегии которого является создание незабываемых гастрономических впечатлений, с гордостью представляет трех новых шеф-поваров, присоединившихся к команде десяти знаменитых ресторанов отеля. Фрэнки Семблат (Francky Semblat), Ким Жуани-Морен (Kim Joinie-Maurin) и Каспер Курдал (Kasper Kurdahl) обладают в совокупности семью звездами Мишлен.

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Эта новость последовала за недавним важным назначением на должность кулинарного директора компании Майкла Эллиса (Michael Ellis), ранее занимавшего позицию международного директора Красного гида Мишлен.

Фрэнки Семблат и Ким Жуани-Морен являются протеже известной школы кулинарного мастерства Жоэля Робюшона (Joël Robuchon), а Каспер Курдал работал с такими легендами кулинарного искусства, как Роджер Суверейнс (Roger Souvereyns). Все три выдающихся шеф-повара привнесут свой уникальный стиль и колорит в гастрономическое предложение Burj Al Arab.

Ресторан Al Muntaha с радостью приветствует шеф-повара Фрэнки Семблата, ресторан Sky View - Кима Жуани-Морена, а Каспер Курдал займет должность шеф-повара в ресторане Al Mahara.

"Я чрезвычайно рад приветствовать шеф-поваров Каспера, Фрэнки и Кима в отеле Burj Al Arab и уверен, что их разностороннее образование, профессиональные достижения и опыт работы в лучших ресторанах мира проложат путь для новых гастрономических свершений", - говорит Энтони Коста (Anthony Costa), региональный вице-президент компании Jumeirah Group и генеральный менеджер отеля Burj Al Arab Jumeirah.

Отель Burj Al Arab Jumeirah ставит своей целью создание ярких гастрономических впечатлений для гостей, подчеркивая особое внимание Jumeirah Group к развитию в сфере так называемой "экономики впечатлений". "Мы с гордостью представляем трех новых экспертов в области кулинарии в ведущем отеле сети в Дубае. Это назначение ознаменовывает начало программы по масштабному развитию креативных концепций и инновационных гастрономических предложений, наравне с акцентом на создании удивительных впечатлений для гостей, что является ключевым элементом индустрии роскоши. Гастрономическая сцена Дубая порадует гостей всемирной выставки Expo2020 в следующем году своим разнообразием, и мы будем рады приветствовать гурманов в более чем 60 ресторанах наших отелей. Это лишь один из первых кулинарных и других проектов для наших гостей, о которых мы планируем объявить в ближайшем будущем", - говорит Жозе Сильва (Jose Silva), исполнительный директор компании Jumeirah Group.

О Jumeirah Group:

Jumeirah Group - международная управляющая компания в сфере гостеприимства и роскоши со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ, член Dubai Holding. Портфель компании включает 15 отелей и курортов на Ближнем Востоке, включая символ Дубая, отель-парус Burj Al Arab, а также 5 отелей в Европе и 4 в Азии. В будущем планируются к открытию еще 10 отелей и курортов по всему миру.

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Video: https://www.multivu.com/players/uk/8537451-celebrity-chefs-join-burj-al-arab-jumeirah/

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SOURCE Jumeirah Group