Триумфальный путь Kavalan

4 "двойных золота" SFWSC получили:

Concertmaster Sherry Cask Finish -- новый сорт, представленный всего полгода назад

Kavalan Classic

Solist ex-Bourbon и

Solist Fino Sherry.

6 золотых медалей удостоились:

Distillery Select

Concertmaster Port Cask Finish

Oloroso Sherry Oak

Solist Vinho Barrique

Podium и

Distillery Reserve Peaty Cask.

World Whiskies Awards - тайваньский односолодовый виски

В ходе конкурса WWA-2020 Oloroso Sherry Oak от Kavalan стал победителем в собственной категории. Еще одну золотую медаль бренд получил за новый Concertmaster Sherry Cask Finish.

2020 WGA Compound Gin - продукция тайваньских производителей

Не менее успешным для Kavalan стало участие в конкурсе World Gin Awards. Золотая медаль стала первой в "копилке" новой линейки потрясающих джинов Kavalan.

AUISC 2020

В ходе Австралийского международного конкурса алкогольных напитков тайваньский бренд был удостоен высочайшей награды Judges' Choice за:

Kavalan Gin и

Solist Port Cask

Три золотых медали получили:

Solist Sherry Cask, а также

Kavalan Gin и Solist Port Cask

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - 400 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Посетите наш веб-сайт www.kavalanwhisky.com

Контактная информация для представителей СМИ:

Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153854/Kavalan_winners.jpg

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