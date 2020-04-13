Триумфальный путь Kavalan

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Kavalan

13 апр, 2020, 10:28 BST

Бренд Kavalan получил 4 "двойных золота" и 6 золотых медалей на конкурсе в Сан-Франциско 

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 13 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Дистиллирия Kavalan пополнила впечатляющую коллекцию наград за 2020 год четырьмя медалями Double Gold в ходе недавнего конкурса San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).

Продукция тайваньского бренда была отмечена и другими престижными отраслевыми премиями -  World Whiskies Awards (WWA) и World Gin Awards (WGA)  

Lineup for 2020’s biggest Kavalan winners so far
Lineup for 2020’s biggest Kavalan winners so far

4 "двойных золота" SFWSC получили: 

  • Concertmaster Sherry Cask Finish -- новый сорт, представленный всего полгода назад
  • Kavalan Classic
  • Solist ex-Bourbon и
  • Solist Fino Sherry.

6 золотых медалей удостоились:

  • Distillery Select
  • Concertmaster Port Cask Finish
  • Oloroso Sherry Oak
  • Solist Vinho Barrique
  • Podium и
  • Distillery Reserve Peaty Cask.

World Whiskies Awards - тайваньский односолодовый виски 

В ходе конкурса WWA-2020 Oloroso Sherry Oak от Kavalan стал победителем в собственной категории. Еще одну золотую медаль бренд получил за новый Concertmaster Sherry Cask Finish.

2020 WGA Compound Gin - продукция тайваньских производителей 

Не менее успешным для Kavalan стало участие в конкурсе World Gin Awards. Золотая медаль стала первой в "копилке" новой линейки потрясающих джинов Kavalan.

AUISC 2020

В ходе Австралийского международного конкурса алкогольных напитков тайваньский бренд был удостоен высочайшей награды Judges' Choice за:

  • Kavalan Gin и
  • Solist Port Cask

Три золотых медали получили:

  • Solist Sherry Cask, а также
  • Kavalan Gin и Solist Port Cask

О дистиллирии Kavalan

Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - 400 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Посетите наш веб-сайт www.kavalanwhisky.com

Контактная информация для представителей СМИ:
Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)
+886(0)39 229 000#7164
[email protected]

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153854/Kavalan_winners.jpg

Сопутствующие ссылки

http://www.kavalanwhisky.com

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Триумфальный путь Kavalan

Информация предоставлена

Kavalan

13 апр, 2020, 10:28 BST