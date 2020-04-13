Триумфальный путь Kavalan
13 апр, 2020, 10:28 BST
Бренд Kavalan получил 4 "двойных золота" и 6 золотых медалей на конкурсе в Сан-Франциско
ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 13 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Дистиллирия Kavalan пополнила впечатляющую коллекцию наград за 2020 год четырьмя медалями Double Gold в ходе недавнего конкурса San Francisco World Spirits Competition (SFWSC).
Продукция тайваньского бренда была отмечена и другими престижными отраслевыми премиями - World Whiskies Awards (WWA) и World Gin Awards (WGA)
4 "двойных золота" SFWSC получили:
- Concertmaster Sherry Cask Finish -- новый сорт, представленный всего полгода назад
- Kavalan Classic
- Solist ex-Bourbon и
- Solist Fino Sherry.
6 золотых медалей удостоились:
- Distillery Select
- Concertmaster Port Cask Finish
- Oloroso Sherry Oak
- Solist Vinho Barrique
- Podium и
- Distillery Reserve Peaty Cask.
World Whiskies Awards - тайваньский односолодовый виски
В ходе конкурса WWA-2020 Oloroso Sherry Oak от Kavalan стал победителем в собственной категории. Еще одну золотую медаль бренд получил за новый Concertmaster Sherry Cask Finish.
2020 WGA Compound Gin - продукция тайваньских производителей
Не менее успешным для Kavalan стало участие в конкурсе World Gin Awards. Золотая медаль стала первой в "копилке" новой линейки потрясающих джинов Kavalan.
AUISC 2020
В ходе Австралийского международного конкурса алкогольных напитков тайваньский бренд был удостоен высочайшей награды Judges' Choice за:
- Kavalan Gin и
- Solist Port Cask
Три золотых медали получили:
- Solist Sherry Cask, а также
- Kavalan Gin и Solist Port Cask
О дистиллирии Kavalan
Дистиллирия Kavalan в тайваньском уезде Илань начиная с 2005 года трудится над созданием односолодового виски. В основе наших напитков, выдерживаемых в условиях большой влажности и тепла, лежит талая вода из источников Снежных гор, а их вкус несет на себе отпечаток прохладного морского бриза. Все эти элементы, сочетаясь, создают "фирменную" кремовую мягкость Kavalan. Получившая имя от старинного названия уезда Илань, наша дистиллирия наследует почти 40-летний опыт производства спиртных напитков своей материнской компании King Car Group. На нашем счету - 400 золотых и других высших наград самых престижных отраслевых конкурсов. Посетите наш веб-сайт www.kavalanwhisky.com
Контактная информация для представителей СМИ:
Кейтлин Цай (Kaitlyn Tsai)
+886(0)39 229 000#7164
[email protected]
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1153854/Kavalan_winners.jpg
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