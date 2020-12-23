TROUVER представил экономичный робот-пылесос Finder для интеллектуальной уборки дома к предстоящему Рождеству

Благодаря лазерной навигации с использованием датчиков-дальномеров Finder сканирует пространство в радиусе 6 метров с частотой 2080 раз в секунду и 360-градусным охватом. Модель Finder с интеллектуальным алгоритмом собственной разработки для расчета траектории движения и одновременной локализацией и картографированием (SLAM) оснащена двухъядерным процессором. Устройство может похвастаться расширенными возможностями картографирования для уборки с оптимизацией параметров под конкретные условия. Принципиально новая система лазерной навигации на основе лазерных дальномеров осуществляет полное сканирование пространства с повышенной точностью и увеличенным радиусом действия. Девять датчиков служат для расчета рациональной траектории движения с точностью, позволяющей учитывать даже препятствия размером 20 мм, а это означает, что пользователям не нужно беспокоиться о столкновении пылесоса с предметами домашней обстановки или его застревании.

Имея мощность всасывания на уровне 2000 Па, четыре режима всасывания и высокоскоростную роликовую щетку V-образной формы, робот-пылесос Finder обеспечивает как подметание, так и влажную уборку, тщательно очищая поверхности с заходом в углы благодаря наличию бачка для воды емкостью 270 мл и огромного контейнера-пылесборника емкостью 570 мл. Ткань из композитного волокна, сочетающего мягкие и жесткие элементы, повышает качество уборки, эффективно очищая пол и удерживая воду и пыль внутри себя. Пять уровней шумоподавления делают работу Finder практически незаметной, а 90-минутный заряд аккумулятора обеспечивает возможность уборки больших площадей за один цикл.

«TROUVER использует передовые технологии для создания эффективных пылесосов, обеспечивающих пользователям невероятные выгоды, — заявил президент TROUVER Вэйшэн Чжан (Weisheng Zhang). — Finder — идеальный партнер для работы по дому, предлагающий рациональную уборку при высокой мощности всасывания. За счет этого пользователи могут проводить больше времени со своими близкими и домашними питомцами, а также за любимыми занятиями».

Другие модели пылесосов TROUVER, включая беспроводные Solo 10 и Power 11, были с энтузиазмом встречены покупателями по всему миру во время распродаж «11.11», «Черная пятница» и «Киберпонедельник».

Кроме того, в сезон рождественских праздников компания предлагает значительные скидки, делая Finder идеальным новогодним подарком. На российском рынке Finder будет продаваться по розничной цене, эквивалентной 299 долл. США, а его специальная рождественская цена на AliExpress составит 269,9 долл. США. На немецком рынке розничная цена в интернет-магазине eBay будет составлять от 259,99 евро до конца января 2021 года.

Более подробная информация представлена на сайте по адресу: http://www.trouver-tech.com/index_en.html

Информация о бренде TROUVER

Бренд TROUVER принадлежит одному из основных ведущих предприятий экологической цепи Xiaomi — компании Dreame Technology. TROUVER, являющийся первопроходцем в области технологий, промышленного дизайна, искусства и моды, а также в разработке матрицы цепей поставок, стремится создавать продукцию нового уровня, в основу которой заложена эффективная базовая технология для молодежи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1388151/TROUVER_Launches_Cost_effective_Robot_Vacuum_Named_Finder_Offering_Users_a.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1388150/TROUVER_Launches_Cost_effective_Robot_Vacuum_Named_Finder_Offering_Users_a.jpg

SOURCE TROUVER