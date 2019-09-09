Tuya интегрируется с голосовым помощником «Алиса» от «Яндекс», принося российским пользователям дополнительные смарт-возможности

Интеграция глобальной платформы AI + IoT Tuya с российским голосовым ассистентом поспособствует оптимизации управления системами «умного дома»

МОСКВА (MOSCOW), 9 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Международная платформа AI+IoT Tuya Smart и российский Интернет-гигант «Яндекс» сообщили о полной интеграции Tuya с голосовым ассистентом «Алиса», в результате чего пользователи получают доступ к полному спектру смарт-продуктов партнеров. «Алиса» - самый популярный в России голосовой ассистент, ежемесячно обрабатывающий 1 миллиард запросов.

Благодаря этой интеграции, клиенты Tuya получают возможность прямого управления устройствами посредством «Алисы», а клиентская база голосового сервиса от «Яндекс» пополняется множеством сторонних устройств по всему миру без необходимости в дополнительной интеграции. «Яндекс» уже предоставляет IoT-решения на базе голосового помощника «Алиса» отелям, застройщикам и прямым потребителям, что также позволит расширить экосистему Tuya в сфере AI+IoT.

Кроме «Алисы», посредством специальных сетевых модулей, облачных сервисов и приложений, предназначенных для управления этими продуктами, платформа AIoT Tuya также интегрирована с другими ведущими голосовыми помощниками, включая Amazon Alexa и Google. Tuya сотрудничает со 100 000 клиентов по всему миру, а в результате интеграции с «Алисой» пользователи платформы получают прямой доступ к поддерживаемым продуктам «Яндекс».

Российский сервис голосового помощника «Алиса» будет представлен на стенде Tuya Smart в ходе IFA 2019 наряду с многими другими ведущими брендами систем «умного дома», в основе которых лежит эта передовая платформа. Участники и гости выставки смогут воочию убедиться в удобстве и простоте управления IoT-устройствами посредством Tuya.

Разработчики платформы и дальше будут расширять сотрудничество с российскими брендами, охватывая как онлайн- и офлайн-каналы продаж, так и рыночных операторов. Подобный подход позволит Tuya обслуживать как коммерческих, так и частных клиентов, а также предоставлять смарт-сервисы как для одиночных продуктов, так и для комплексных систем «умного дома».

О компании Tuya

Компания Tuya является создателем одноименной первоклассной платформы AI+IoT, помогающей производителям, брендам, ОЕМ-предприятиям и розничным сетям разрабатывать и внедрять разнообразные смарт-продукты. Платформа предоставляет доступ к аппаратному обеспечению, облачным сервисам и инструментам для разработки приложений. Tuya также оказывает брендам поддержку в модернизации технологий и бизнес-моделей с целью создания смарт-устройств, удовлетворяющих насущным потребностям потребителей. На сегодняшний день компания обслуживает свыше 100 000 партнеров в более чем 190 странах мира, поддерживая работу систем освещения, регулирования воздействия на окружающую среду и охранного видеонаблюдения. Предприятие со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния) располагает филиалами в Кремниевой долине, Пасадене (Калифорния), а также в китайских Ханчжоу и Шэньчжэне.

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SOURCE Tuya Global Inc.