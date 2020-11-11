У СМИ, желающих осветить Саммит G20 в Эр-Рияде, осталось менее 2 недель на то, чтобы получить аккредитацию. Продление срока невозможно.

Эр-Рияд, Саудовская Аравия, 11 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- В 2020 году Саммит лидеров G20 в Эр-Рияде пройдет 21–22 ноября (суббота и воскресенье) в виртуальном формате.

Представители аккредитованных СМИ получат доступ к микросайту с информацией о Саммите лидеров G20. На этом эксклюзивном портале будут проводиться прямые трансляции, размещаться записи эфиров и фотографии с Саммита лидеров и предварительных встреч, в том числе со встречи шерп и встречи министров финансов с директорами центральных банков.

Пользователи микросайта также смогут просматривать материалы с пресс-конференций и брифингов, проведенных министрами Саудовской Аравии и делегатами G20 со всего мира. Среди других материалов — вступительное и заключительное обращения к участникам Саммита лидеров G20 и обзор пресс-конференции с председателем в конце Саммита.

Заявки на аккредитацию следует подавать через Портал аккредитации на G20 при Секретариате Саудовской Аравии: https://accreditation.g20.gov.sa/PublicRegistration/MediaLoginAndApplyToMeeting?meetingId=044412b4-fa84-4d46-a9cd-6dfa179341cb

Срок подачи заявок истекает 20 ноября в 23:59 по Атлантическому стандартному времени. Продление этого срока невозможно. Рекомендуем представителям СМИ отправить заявку заблаговременно, чтобы избежать задержек с предоставлением учетных данных для входа на микросайт.

Мы подготовили руководство по использованию Портала аккредитации, которое поможет вам пройти этот процесс. Оно доступно на сайте G20: https://g20.org/en/media/Pages/Accreditation.aspx

SOURCE Saudi G20 Presidency