UnionPay International и ATU Duty Free вводят систему оплаты по QR-кодам в турецких аэропортах

СТАМБУЛ, 16 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания UnionPay International (далее — "UPI") запустила совместный проект с ATU Duty Free — ведущей в Турции компанией беспошлинной торговли — с целью внедрения платежного сервиса с использованием QR-кодов UnionPay в 45 магазинах беспошлинной торговли в аэропортах по всей стране.

По словам представителей UPI, впервые все магазины беспошлинной торговли ATU принимают оплату по QR-коду, что обеспечивает владельцам карт UnionPay, путешествующим по Турции, удобство цифрового платежного сервиса.

«Платежные привычки потребителей меняются, и пользователи ищут самые быстрые и безопасные способы осуществления своих платежей. Компания UPI уже давно принимает это во внимание. ATU Duty Free является нашим ценным партнером в Турции на протяжении многих лет, и я считаю, что пользователи системы UnionPay смогут делать покупки в магазинах ATU Duty Free с еще большим комфортом», — заявил главный управляющий ближневосточного подразделения Unionpay International Джеймс Ян (James Yang).

Генеральный директор компании ATU Duty Free Эрсан Аркан (Ersan Arcan) сообщил следующее: «ATU Duty Free всегда придает большое значение внедрению передовых технологий и поддержанию сотрудничества с мировыми брендами. Мы анализируем изменения в поведении пассажиров и покупателей и предлагаем клиентам в наших магазинах оплату по QR-коду через систему UnionPay. Мы открываем новую эру шопинга благодаря этому ценному партнерству. Хотел бы сказать, что мы с радостью предоставляем нашим клиентам современные и безопасные возможности для совершения покупок».

Компания ATU Duty Free, основанная в 2000 году в качестве совместного предприятия TAV Airports Holding и Unifree Duty Free, управляет 45 магазинами в новом аэропорту Стамбула и четырех других аэропортах страны: Анкара Эсенбога, Измир им. Аднана Мендереса, Миляс-Бодрум и Анталья-Газипаша.

Компания UPI сотрудничает с ATU Duty Free с 2015 года. В настоящее время более 95% POS-терминалов и 85% банкоматов принимают карты UnionPay в Турции. По данным UPI, владельцы карт UnionPay могут использовать свои карты UnionPay в торговых центрах, ресторанах, отелях, супермаркетах и во многих других местах.

С запуском системы оплаты по QR-коду UnionPay локальная платежная площадка в стране будет управляться цифровыми сервисами, которые ускорят изменения в платежном поведении потребителей при использовании мобильных устройств.

Помимо Турции, система оплаты по QR-кодам UnionPay была запущена в 41 регионе мира и насчитывает более 300 миллионов пользователей по всему миру.

Информация о компании UnionPay International

UnionPay International является дочерней структурой компании China UnionPay, деятельность которой направлена на развитие и поддержку бизнеса UnionPay во всемирном масштабе. Установив партнерские взаимоотношения более чем с 2300 учреждениями по всему миру, компания UnionPay International обеспечила возможность получения карт в 179 странах и регионах, а также их выдачи в 61 стране и регионе мира. UnionPay International предоставляет высококачественные, экономически эффективные и безопасные услуги трансграничных платежей владельцам карт, превосходящим по своей численности все остальные платежные системы мира.

Информация о компании ATU Duty Free

Компания ATU Duty Free была основана в конце 1999 года совместно с Unifree и Gebr. Компания Heinemann имеет опыт управления компанией TAV Airports и магазинами беспошлинной торговли, обладая перспективным видением деятельности современных аэропортов. С момента своего основания компания ATU находится в авангарде авиационной и розничной торговли в своих жанрах. Благодаря своему инновационному подходу компания ATU входит в число мировых лидеров на рынке беспошлинной торговли. И с первого дня этого сложнейшего марафона с круглосуточным режимом торговли она добивается все больших успехов.

Компания, предоставляющая услуги беспошлинной торговли более чем в 120 магазинах 7 стран на 3 континентах, предлагает пассажирам 50 тысяч наименований товаров ведущих мировых брендов по выгодным ценам. Компания ATU является оператором местной сети концептуальных магазинов Old Bazaar и более 20 фирменных бутиков всемирно известных брендов категории люкс в аэропорту Стамбула, единственным оператором магазинов беспошлинной торговли в аэропортах Анкара Эсенбога, Измир им. Аднана Мендереса, Газипаша-Аланья и Миляс-Бодрум в Турции; Тбилиси, Батуми и Кутаиси в Грузии; Скопье и Охрид в Северной Македонии; Энфида, Монастир, Тунис-Карфаген, Джерба, Сфакс, Таузар и Табарка в Тунисе; Рига в Латвии; Салала в Омане и Медина в Саудовской Аравии.

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