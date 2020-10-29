UnionPay International начинает сотрудничество с «Магнитом» для расширения своей сети приёма платежей в России

МОСКВА, 29 октября 2020 г. /PRNewswire/ -- UnionPay International заключил партнерское соглашение с «Магнитом», одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России, чтобы предоставить всем покупателям возможность оплаты картой UnionPay. Держатели карт UnionPay теперь могут пользоваться более широкой сетью приема платежей в России.

«Магнит», крупнейшая розничная сеть по количеству магазинов и географии их расположения, будет принимать карты UnionPay во всех своих торговых точках в 65 регионах присутствия. «Магнит» работает в мультиформатной модели, включающей в себя магазины у дома, супермаркеты, «Магнит Косметик» и аптеки. Ежедневно торговые точки компании посещают до 16 миллионов покупателей. На конец июня 2020 года компания насчитывала 20 894 торговые точки в более чем 3 700 населенных пунктах.

«Мы рады сотрудничать с «Магнитом». Я уверен, что их широкая сеть магазинов в России наряду с преимуществами безопасных и быстрых транзакций UnionPay обеспечат нашим клиентам позитивный платежный опыт», - заявил глава российского офиса UnionPay International Ся Юй.

UnionPay непрерывно оптимизирует платежный опыт в России, благодаря этому держатели карт UnionPay могут бесперебойно расплачиваться в транспорте, продуктовых магазинах и ресторанах. Картодержатели UnionPay могут простым касанием покупать одежду и товары повседневного спроса, оплачивать билеты в театры и музеи, наслаждаться вкусными блюдами в ресторанах.

С момента своего появления на рынке в 2006 году, в стране было выпущено более 3 миллионов карт UnionPay, сеть приёма включает более чем 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов в России. Кроме того, более 1,6 миллиона POS-терминалов в России, в том числе на станциях метро в Москве и на вокзалах по всей стране, принимают UnionPay QuickPass, решение для бесконтактных платежей UnionPay.

О UnionPay International

UnionPay — это международная платежная система, основанная в 2002 году. UnionPay International сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay. Сейчас сеть приема платежей UnionPay расширилась до 179 стран и регионов; 61 страна и регион выпускают карты UnionPay.

В России сеть приема платежей UnionPay постоянно расширяется. В данный момент карты UnionPay принимают более чем в 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологии бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущено более 3 млн карт UnionPay.

Больше информации: http://www.unionpayintl.com/ru/

Справка о компании «Магнит»:

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX и LSE: MGNT, S&P – "BB") является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2020 г. сеть «Магнит» насчитывала 20 894 магазина: 14 581 магазин у дома, 472 супермаркета «Магнит Семейный» и 5 841 магазин дрогери, расположенных в 3 710 населенных пунктах Российской Федерации.

Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 000 человек. Большинство магазинов Группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 июня 2020 г. 38 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5 152 автомобилей.

В соответствии с ревьюированными данными Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2020 года составила 763,4 млрд. руб., EBITDA – 86,9 млрд. руб.

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SOURCE UnionPay International