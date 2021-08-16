UnionPay International объявляет о расширении эквайринговой сети в Беларуси

МИНСК, Беларусь, 16 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI"), ведущий мировой поставщик платежных услуг, объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с ОАО "Белагропромбанк", одним из крупнейших банков Беларуси, в результате чего UPI значительно увеличила охват своей эквайринговой сети в стране.

UPI стремится к расширению возможностей своих услуг, развивая платежную сеть в Беларуси. В настоящее время прием карты UnionPay обеспечен более чем в 65% банкоматов и терминалов торгово-сервисных предприятий, при этом в большинстве POS-терминалах обеспечен прием бесконтактных платежей QuickPass.

Развитие UnionPay в Беларуси обеспечивается активной поддержкой локальных партнеров UPI, в том числе прочным партнерством с большинством крупных банков, таких как Белгазпромбанк, который с 2019 года выпускает бесконтактные карты UnionPay на белорусском рынке. UPI ожидает, что еще больше финансовых учреждений и торговых предприятий присоединятся к семье UnionPay, что позволит потенциальным держателям карт пользоваться безопасным, быстрым и удобным обслуживанием.

Кроме того, UPI совместно с Белгазпромбанком запустили cashback-кампанию, направленную на рост эмиссии новых карт UnionPay. По условиям акции, при оплате картой UnionPay оформленной в Белгазпромбанке с 12.07.2021, до конца сентября 2021 года, держатели таких карт получат cashback в размере 5 % от любой суммы безналичной операции, но не более 150 BYN в месяц. Держатели карт UnionPay, оформленных до 12.07.2021, также смогут рассчитывать на cashback – 2%, но не более 100 BYN в месяц. Данная кампания была положительно воспринята держателями карт UnionPay Белгазпромбанка. Клиентам Белгазпромбанка предоставляется возможность оформления бесконтактных карт UnionPay в белорусских рублях и иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли), а также воспользоваться специальными привилегиями и акциями в рамках программы лояльности UnionPay. Для онлайн-регистрации и получения информации о cashback-кампании, пожалуйста, посетите сайт: https://belgazprombank.by/lp/unionpay_aktsiya_cashback/.

Об ОАО «Белагропромбанк»

ОАО «Белагропромбанк» является одним из крупнейших банков Беларуси и входит в ТОП-3 крупнейших банков. За 29 лет работы банк насчитывает более 36 тысяч корпоративных клиентов, 1,7 миллиона частных клиентов, а также более 300 точек обслуживания клиентов по всей стране.

О компании UnionPay International

UnionPay - это международная платежная система, основанная в 2002 году. Деятельность UnionPay International направлена на развитие и поддержку глобального бизнеса UnionPay. В настоящее время сеть приема платежей UnionPay расширилась до 180 стран и регионов, а 70 стран и регионов выпустили карты UnionPay. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: http://www.unionpayintl.com/ru/.

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www.unionpayintl.com



SOURCE UnionPay International