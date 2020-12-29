UnionPay International объявляет о сотрудничестве с Банком «Солидарность» и Huawei для дальнейшего стимулирования бесконтактных платежей в России

МОСКВА, 29 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) объявляет, что держатели карт UnionPay Банка «Солидарность» теперь могут совершать бесконтактные платежи с помощью Huawei Pay, используя свои смартфоны HUAWEI или HONOR. Это сотрудничество является стратегическим шагом UPI, который следует за растущей мировой тенденцией в индустрии бесконтактных платежей и ускоряет международное развитие услуг мобильных платежей.

Поскольку Россия входит в число стран и регионов-лидеров по количеству бесконтактных платежных операций, UPI в партнерстве с Huawei и крупными российскими банками с помощью HUAWEI Pay ускоряет локализацию мобильных бесконтактных платежей, UnionPay Mobile QuickPas, в стране. Это сотрудничество делает Банк «Солидарность» четвертым банком в России, запустившим HUAWEI Pay с UPI.

"Мы очень рады дальнейшему расширению нашего сотрудничества с Банком «Солидарность» для продвижения HUAWEI Pay на российском рынке", - сказал Ся Юй, глава российского офиса UnionPay International. "Мы надеемся, что держатели карт Банка «Солидарность» смогут насладиться удобством и безопасностью, обеспечиваемыми сервисом HUAWEI Pay и платежной системой UnionPay."

Для оплаты услуг держателям карт UnionPay Банка «Солидарность» необходимо воспользоваться предустановленным приложением Кошелек HUAWEI, которое также доступно в фирменном магазине приложений AppGallery.. Привязав карту UnionPay, клиенты банка могут совершать покупки, просто приложив телефон к терминалу, поддерживающему UnionPay Mobile QuickPass с аутентификацией паролем или отпечатком пальца.

Пользователи Huawei Pay также могут воспользоваться широким спектром привилегий и акций, применимых к держателям бесконтактных карт UnionPay, включая подарки и скидки до 70 процентов в различных категориях, включая рестораны, отели, развлечения, транспорт и многие другие.

О банке Солидарность

Банк «Солидарность», рейтинг B+(RU), прогноз «Позитивный», входит в 100 наиболее надежных Банков России, лауреат наград за достижения в области экономики и финансов на региональном и федеральном уровнях. Банк «Солидарность» развивает отношения с партнерами за рубежом, совершенствует продуктовую линейку, а также расширяет географию своего присутствия. Уже действует региональная сеть в Самаре, открыты филиалы и дополнительные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Екатеринбурге, Владивостоке, Благовещенске и Набережных Челнах.

О UnionPay International

UnionPay — это международная платежная система, основанная в 2002 году. UnionPay International сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay. Сейчас сеть приема платежей UnionPay расширилась до 179 стран и регионов; 63 страны и региона выпускают карты UnionPay.

В России сеть приема платежей UnionPay постоянно расширяется. В данный момент карты UnionPay принимают более чем в 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологии бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущено более 3 млн карт UnionPay.

Больше информации: http://www.unionpayintl.com/ru/

О HUAWEI Consumer Business Group

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты, благодаря чему HUAWEI вошла в тройку лидирующих производителей смартфонов всего мира. Компания открыла 14 научно-исследовательских центров в таких странах, как США, Германия, Швеция, Россия, Индия и Китай.

Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли.

Более подробная информация на сайте shop.HUAWEI.com/ru, а также в Facebook, вКонтакте, YouTube, OK, Instagram и Twitter.

Сопутствующие ссылки

www.unionpayintl.com



SOURCE UnionPay International