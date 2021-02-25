UnionPay International продолжает расширение эквайринговой сети в России, начиная сотрудничество с Кредит Европа Банком.

МОСКВА, 25 февраля 2021. /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) объявляет о начале сотрудничества с Кредит Европа Банком. Этот шаг позволит продолжить курс на активное расширение эквайринговой сети UnionPay, которая покрывает уже более 95% терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов на территории Российской Федерации.

Сотрудничество между UnionPay, одной из крупнейших мировых платежных систем, и Кредит Европа Банком, кредитной организацией, обслуживающей более 6 000 000 клиентов, начнется с эквайринга карт UnionPay. Благодаря этому сотрудничеству клиенты теперь могут пользоваться картами UnionPay, выпущенными как в России, так и за рубежом, в большем количестве банкоматов и торгово-сервисных предприятий.

Эквайринг карт UnionPay станет первым этапом совместной деятельности, который позволит расширить сервис и увеличить количество преимуществ, доступных большому количеству держателей карт.

«Мы стремимся обеспечить безопасный и бесперебойный платёжный сервис для наших российских и иностранных держателей карт. Мы очень рады новому партнерству с Кредит Европа Банком, и я уверен, что широкая представленность банка в регионах России наряду с преимуществами безопасных и быстрых транзакций UnionPay обеспечат нашим клиентам позитивный платежный опыт» – сообщил глава российского офиса UnionPay International Ся Юй.

UnionPay International

UnionPay — это международная платежная система, основанная в 2002 году. UnionPay International сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay. Сейчас сеть приема платежей UnionPay расширилась до 179 стран и регионов; 68 страны и региона выпускают карты UnionPay.

В России сеть приема платежей UnionPay постоянно расширяется. В данный момент карты UnionPay принимают более чем в 95 % терминалов торгово-сервисных предприятий и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с помощью технологии бесконтактной оплаты QuickPass. Кроме того, на российском рынке выпущено более 3 млн карт UnionPay.

Сопутствующие ссылки

www.unionpayintl.com



SOURCE UnionPay International