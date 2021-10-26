UnionPay включает 5 новых продавцов в список принимающих онлайн-платежи UnionPay в России

МОСКВА, 26 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI) и банк «Русский Стандарт» недавно огласили расширяющийся список российских продавцов, принимающих в настоящее время карты UnionPay для осуществления онлайн-платежей, с учетом пяти новых предприятий, добавленных в июле. Это обеспечивает еще один возможный вариант оплаты покупок и дополнительное удобство для 3,3 млн владельцев карт UnionPay в России.

Указанный список пополнили:

Ozon — крупнейшая в России платформа электронной коммерции

Okko — один из крупнейших онлайн-кинотеатров, функционирующий в режиме «видео по запросу»

Uber — одна из наиболее популярных райдхейлинговых компаний в стране

Farfetch — интернет-магазин одежды класса люкс

Joom — электронная торговая площадка для покупки товаров из Китая, Японии и Южной Кореи

В конце этого года планируется расширение этого списка за счет платформы электронной коммерции Wildberries и магазина приложений Apple Store для покупки устройств Mac, iPhone, iPad, Apple Watch и др.

«С момента начала пандемии спрос на услуги интернет-торговли и другие возможности, позволяющие потребителям безопасно совершать покупки не выходя из дома, растет бурными темпами. Мы рады сообщить о подключении новых российских продавцов к системе онлайн-платежей UnionPay, что позволит владельцам карт UnionPay продолжать оплачивать свои покупки удобным и безопасным способом и в других своих любимых интернет-магазинах», — заявила глава российского подразделения UnionPay Ся Юй (Xia Yu).

Еще в 2019 году в связи с быстрым развитием цифровой инфраструктуры семь из десяти домохозяйств в России были подключены к Интернету. Это означает, что значительная часть населения регулярно совершает онлайн-платежи. Согласно последним данным, дебетовые карты остаются одним из наиболее популярных способов оплаты, рыночная доля которого составляет 28%.

В 2019 году объем безналичных платежей в России составил около 39 млрд долларов США, а в конце 2020 года эта сумма приблизилась к 44 млрд. За первые три месяца 2021 года доля безналичных расходов россиян выросла до 59,4%. Объем продаж с безналичной оплатой увеличился на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате к 2024 году объем безналичных операций предположительно достигнет около 70 млрд долларов США.

Информация о UnionPay International

UnionPay — международная платежная система, основанная в 2002 году. Компания UnionPay International специализируется на развитии и поддержке международного бизнеса UnionPay. В настоящее время сеть приема платежей через UnionPay расширилась до 180 стран и регионов, а в 70 странах и регионах выпускаются карты UnionPay. В России карты UnionPay принимают более 95% POS-терминалов и банкоматов. Свыше 1,6 млн POS-терминалов принимают карты UnionPay с технологией бесконтактной оплаты QuickPass, а всего в России выпущено более 3,3 млн карт UnionPay.

ИСТОЧНИК UnionPay International

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SOURCE UnionPay International