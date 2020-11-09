United Traders открыла доступ к инвестициям до IPO в акции частных компаний из США

МОСКВА, 9 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- На инвестиционной платформе United Traders появилась возможность инвестировать в ведущие американские частные компании. Главная особенность нового сервиса — возможность свободно составлять портфель из компаний, которые ещё не торгуются на бирже, таких как SpaceX, Coursera, Udemy и Airbnb.

Механизм обработки заявок на инвестиции автоматизирован, так что пользователи платформы United Traders могут в любое время инвестировать в понравившуюся компанию или наоборот выйти из инвестиции. На выбор пользователя — компании из передовых индустрий, а все инвестиционные идеи ранжированы по уровню риска и доходности.

Трейдер United Traders Алексей Марков отмечает: «Появилось уникальное пространство, где инвесторы могут оперативно реагировать на изменения цен на вторичном рынке. Волатильность цен за счет меньших объемов, чем на обычных биржах, несет повышенные риски, а инвесторы на нашей платформе могут их нивелировать. Это определенно знаковое событие для рынка частных компаний».

В United Traders убеждены, что новый сервис будет востребован. Ранее компания предлагала в основном вложения в IPO. Однако в последние годы процент исполнения заявок на участие в IPO неуклонно снижается. Если в 2019 году средняя аллокация (процент исполнения) составляла 27%, то в этом году — всего 6-8%. Это крайне негативно сказывается на доходности инвестиций в IPO.

Действуя в соответствии с рыночными трендами, United Traders смещает фокус с инвестиций в IPO на инвестиции на этапе pre-IPO. «Недавно стало известно, что одна из ведущих финансовых организаций JPMorgan создает подразделение по торговле акциями компаний на стадии pre-IPO, в то время как United Traders опережает рынок и уже дает такую возможность индивидуальным инвесторам», — подчеркнул Алексей Марков.

В списке частных компаний, доступ к которым получают пользователи платформы, — признанные лидеры технологического сектора США, включая аэрокосмическую компанию SpaceX, платформы для онлайн-образования Udemy и Coursera, производителей искусственного мяса Impossible Foods и искусственных алмазов Diamond Foundry, платформу для морских грузоперевозок Flexport и другие. Список компаний постоянно обновляется, все они проходят тщательный анализ экспертной команды United Traders.

О United Traders

Инвестиционная компания United Traders основана в 2009 году. В 2011–2012 гг. была лауреатом премии Московской биржи «Лучший частный инвестор». В 2012 году United Traders выпустила собственный торговый терминал Aurora, а в 2017 — запустила инвестиционную платформу, открывающую доступ к компаниям на этапе IPO и pre-IPO.

Сегодня специализация компании — предоставление доступа к акциям частных компаний на этапе IPO, pre-IPO и более ранних. Преимущества инвестиционной платформы United Traders — интуитивно понятный интерфейс, низкие пороги входа и эксклюзивные инвестиционные идеи.

Алексей Марков

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