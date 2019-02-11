Управляющее ПО Infortrend EonOne получает новые функции

СИНЬБЭЙ (NEW TAIPEI CITY), 12 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495) сегодня сообщила о выпуске обновленной версии управляющего программного обеспечения EonOne вместе с новейшим релизом 1.38 фирменного ПО. Обновленное программное обеспечение получило новые свойства, заметно повышающие его производительность, а также новые управляющие функции, делающие работу с устройствами линейки EonStor GS еще более удобной.

Теперь пользователи имеют возможность устанавливать приоритеты в функционировании хранилища Infrotrend на файловом или блочном уровне. Эта функция позволяет в полной мере использовать базовые ресурсы хранилища при одновременном ускорении работы приоритетных блочных или файловых приложений.

Еще одним обновлением стала интеграция платформы Docker с GUI-интерфейсом. Docker - популярный инструмент, помещающий приложение вместе с зависимыми объектами в виртуальный контейнер. В результате интеграции устройства EonOne могут запускать приложения Docker в независимых контейнерах без необходимости в написании сложных командных строк. Более того, у пользователей появляется возможность создавать комплексные приложения, ориентированные на конкретные элементы оборудования и предназначенные для резервного копирования, видеонаблюдения и т.д.

Позаботились разработчики и о легкости управления. Обновленная версия ПО получила новую функцию журнала регистрации данных для контроля за доступом к файлам. К примеру, ИТ-администратор может отслеживать, когда тот или иной пользователь осуществлял операции считывания или записи информации в конкретный файл. Это позволяет быстрее выявлять основные причины потенциальных ИТ-проблем.

Кроме того, в случае случайного удаления файлов в процессе выполнения повседневных операций на их восстановление обычно требуется очень много времени. Отныне у устройств EonOne есть собственная «корзина», как в операционных системах любых настольных ПК, - например, в Windows, - что заметно упрощает восстановление удаленной информации. ИТ-менеджер может настроить частоту и график очистки корзины.

«В стремлении предоставлять нашим клиентам сервис высшего качества мы постоянно ищем пути оптимизации хранилищ Infrotrend с помощью новых программных функций. Новейший релиз 1.38 фирменного ПО EonOne служит результатом упорной непрерывной работы над усовершенствованием наших продуктов», - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TWSE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение «цена-качество». Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.





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SOURCE Infortrend Technology, Inc.