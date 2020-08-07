В 75-ю годовщину атомных бомбардировок Soka Gakkai призывает к ликвидации ядерного оружия и ратификации Договора ООН о запрете ЯО

ТОКИО (TOKYO), 7 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 6 августа, по случаю 75-й годовщины со дня атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, буддисткая организация Soka Gakkai обнародовала заявление с призывом к уничтожению ядерного оружия и досрочному вступлению в силу Соглашения о запрещении ЯО (TPNW).

В своем обращении Soka Gakkai обязуется приложить все усилия к полной ликвидации ядерного оружия и призывает японское правительство предпринять конкретные шаги к участию в TPNW. Так, в заявлении говорится: "В этот чрезвычайно важный момент правительство Японии, как единственной страны, пережившей атомные бомбардировки в ходе Второй мировой войны, следует заявить о своей готовности к участию в Соглашении о запрещении ЯО. Этот шаг окажет положительное влияние на обсуждение вопроса ликвидации ядерного оружия в международных кругах".

В официальном обращении глава Совета по вопросам мира Soka Gakkai Ёсики Танигава (Yoshiki Tanigawa) подчеркивает: "В последние годы мы наблюдаем за очередным усилением гонки вооружений среди ядерных держав. Вместе с этим, пандемия нового коронавируса наглядно продемонстрировала, что вооруженные силы не способны решать глобальные проблемы, вынуждая нас задаваться вопросом о том, что из себя представляет истинная безопасность человечества".

Ознакомиться с полным текстом обращения можно по ссылке https://www.sgi.org/in-focus/press-releases/75th-anniversary-hiroshima-and-nagasaki.html

6 и 8 августа организация Soka Gakkai проведет онлайн-мероприятия, в ходе которых все желающие смогут услышать воспоминания хибакуся - переживших бомбардировки жителей Хиросимы и Нагасаки. На протяжении последнего года молодые члены организации, проживающие в этих городах, продолжали собирать свидетельства очевидцев войны, включая хибакуся. Новый сборник воспоминаний должен увидеть свет этой осенью. В сентябре Soka Gakkai планирует провести молодежный онлайн-саммит, посвященный отказу от войны.

На международном уровне SGI (Soka Gakkai International) вместе 200 организациями различных конфессий - буддистских, христианских, индуистских, джайнских, иудейских, исламских и т.д., - обнародовала Совместное межконфессиональное заявление по случаю 75-й годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасами. В документе подчеркивается, что "наличие хотя бы одной единицы ядерного оружия нарушает базовые принципы различных религиозных традиций и угрожает невообразимым разрушением всего, что мы знаем и любим". Авторы заявления описывают последствия ядерного взрыва для экологии, здоровья людей и мировой экономики, а также призывают правительства всех стран земного шара одобрить TPNW. Это уже двенадцатое подобное межконфессиональное обращение, публикуемое с 2014 года при поддержке растущего числа религиозных групп.

Ознакомиться с полным текстом документа можно по ссылке: https://20561860-86b7-4801-a5d6-af3a3b4e6a59.filesusr.com/ugd/dca5da_26cbc5f57ae94e36a3394ff914d00893.pdf

Soka Gakkai - международная буддистская организация, деятельность которой направлена на пропаганду мира, продвижение образования и культурных ценностей. Членами организации являются 12 млн человек. Soka Gakkai работает над отказом от ядерного оружия на протяжении вот уже 60 лет - с момента Декларации-призыва к ликвидации ЯО, обнародованной вторым президентом организации Хосей Тода (Josei Toda) 8 сентября 1957 года.

Контактная информация:

Джоан Андерсон (Joan Anderson)

Международный отдел публичной информации

Soka Gakkai

Тел.: +81-80-5957-4711

E-mail: anderson[at]soka.jp

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SOURCE Soka Gakkai