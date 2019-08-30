В Дубае возобновляет свою работу фешенебельный курорт мирового класса JA The Resort

Курортный комплекс JA The Resort, расположенный вдоль собственного 800-метрового пляжа, имеет целый ряд разнообразных объектов досуга и отдыха, включая собственную стоянку для яхт на 104 якорных места, стандартное 9-луночное поле для гольфа (с суммарным паром 35) и стрелковый клуб, что подтверждает его элитный статус единственного полноценного курорта в Дубае. Этот курорт с комплексным обслуживанием отдыхающих претендует на множество престижных титулов и недавно получил от дубайского правительства звание «Самый экологически чистый курорт Дубая».

JA Beach Hotel, называемый «гостиничным объектом исторического наследия в самом центре событий» и получивший в 2019 году свой новый облик, возобновит работу 1 сентября. В результате реконструкции появились изящные балконы со сплошным остеклением, с которых перед гостями открываются захватывающие панорамные виды на море и пляж, новые спальни и множество новых ресторанов, включая романтический итальянский ресторан Sette с куполом, обеспечивающим круговой обзор. В гостинице JA Beach Hotel также откроется ресторан Phoenicia, шеф-поваром которого работает «мастер современной ближневосточной кухни», обладатель многочисленных наград, австралиец ливанского происхождения Грег Малуф (Greg Malouf). Название Phoenicia проистекает от древней средиземноморской цивилизации, зародившейся в Ливане. Phoenicia представляет собой ресторанный комплекс, являющийся современным воплощением пользующейся устойчивой популярностью ливанской кухни. Кроме того, в JA Beach Hotel расположился новый бар Vasco Da Gama, названный в честь отважного португальского первооткрывателя.

5-звездочная гостиница JA Beach Hotel, расположенная в 10 минутах от тематического парка Dubai Parks & Resorts, в 20 минутах от оживленного туристического комплекса Jumeirah Beach Residence (JBR) и в 30 минутах от легендарного торгового центра Дубай Молл (Dubai Mall), соседствует с новым JA Lake View Hotel (открывающимся 22 сентября) и средиземноморскими виллами класса люкс в JA Palm Tree Court, благодаря чему этот курортный комплекс становится крупнейшим в Дубае. Гости, проживающие на этих трех уникальных объектах, смогут наслаждаться семью панорамными бассейнами с четырьмя барами у воды, посещать любые из 25 ресторанов и баров, тренировочное поле для гольфа с заливным освещением, тренировочные лужайки и Дубайскую гольф-академию (Leadbetter Golf Academy Dubai), 4 теннисных корта и теннисную академию, корты для сквоша и бадминтона, площадки для игры в пляжный волейбол, конный двор, поле для мини-гольфа, водноспортивный центр (Watercooled Watersports Centre) с возможностью занятия виндсерфингом , катания на водных лыжах, "бананах", катамаранах, швертботах класса "Лазер", а также собственную яхтенную стоянку, где гостям предлагаются рыбалка, водные экскурсии и полеты на гидропланах. Кроме того, в состав комплекса входят 6 стрельбищ, спа-салон Calm Spa, биосад, детский клуб (Kids Club), детские ясли и услуги по уходу за детьми.

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Контакты:

Laoise Molloy (Лауазе Моллой)

Руководитель отдела общественных связей

Laoise.molloy@jaresorts.com

+971565458400

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SOURCE JA Resorts & Hotels