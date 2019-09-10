В городе Цзиньчэн состоялся Диалог между древними замками Востока и Запада-2019

Цзиньчэн, снискавший себе славу китайской "столицы древних замков", может похвалиться одной из самых уникальных и впечатляющих "коллекций" старинных крепостных сооружений. Комплекс "Тайханские замки", состоящий из 117 сооружений, служит предметом особой гордости для жителей Цзиньчэна. Располагая столь уникальным культурным сокровищем, Цзиньчэн является идеальным местом для проведения мероприятия, ориентированного на сохранение древних замков и их исторического значения для мировой цивилизации.

Сотрудники посольств Литвы, Венгрии и Украины, эксперты UNWTO, отечественные специалисты в соответствующих сферах и представители администраций архитектурных заповедников мира приняли участие в диалоге, в ходе которого поделились с участниками мероприятия своими знаниями о различных аспектах сохранения древних замков, а также обсудили текущие проблемы и будущие перспективы отрасли. В рамках диалога Муниципальное правительство Цзиньчэна и представители руководства стран Европы достигли консенсуса по вопросу культурного обмена и обнародовали совместный "Цзиньчэнский манифест". Этот документ стал первым шагом к обмену между Европой и Китаем в сфере сохранения старинных замковых комплексов и проведения соответствующей просветительской работы.

Организаторам диалога под тематическим названием "Общая миссия, вечная дружба" удалось собрать вместе представителей различных стран и культур, чтобы определить пути защиты, развития и передачи будущим поколениям архитектурного и прочего культурного наследия.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972855/Jincheng_Ancient_Castle.jpg

SOURCE China National Travel magazine