В Грузии запущено новое инновационное приложение STOP COVID для мониторинга распространения коронавируса, выпущенное австрийской НГО NOVID20

ТБИЛИСИ, Грузия и ВЕНА, 6 апреля 2020 г. /Prnewswire/ -- Приложение, разработанное австрийской НГО NOVID20 в сотрудничестве с Dolphin Technologies, высокоинновационной австрийской компанией-разработчиком ПО, в настоящее время предлагается бесплатно и без необходимости приобретать лицензию для всех правительств по всему миру посредством маркетингового агентства Rocket Media Communications. Приложение NOVID20 работает с использованием самых современных технологий, включая Bluetooth, для обеспечения максимальной точности в отличие от отслеживания на основе телекоммуникационных данных. Приложение работает на абсолютно анонимной основе в соответствии с строжайшими принципами защиты данных, помогая предотвратить распространение миллионов инфекций.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ввести более строгие меры по борьбе с пандемией: «Чтобы победить, нам нужно атаковать вирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики — тестировать каждый подозреваемый случай, а при подтверждении случая — изолировать и заботиться о каждом зараженном человеке, а также отслеживать и помещать на карантин всех лиц, которые находились в близком контакте с инфицированным», — отмечает генеральный директор ВОЗ, д-р Тедрос Аданом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus).

Главная стратегия в борьбе с этой глобальной вспышкой коронавируса заключается в том, чтобы изолировать каждого инфицированного человека и обязать людей оставаться дома и выходить из дома только в случаях крайней необходимости, включая покупки продуктов питания и лекарств, а также для получения экстренной медицинской помощи. Однако для многих людей работать из дома не представляется возможным, и многие из нас могут неосознанно стать скрытыми переносчиками вируса.

До недавнего времени правительствам приходилось полагаться на память зараженных лиц в целях выявления людей, находящихся в группе риска. Для немедленного выявления возможных инфицированных лиц крайне важно знать о передвижениях человека, у которого был диагностирован коронавирус COVID-19, во время инкубационного периода заболевания.

Приложение NOVID20 позволяет пользователям узнать, вступали ли они в контакт с людьми с подтвержденным диагнозом COVID-19. Bluetooth, GPS и другие технологии позволяют определить пользователей смартфонов, находившихся в непосредственной близости друг от друга, которых система распознает в качестве «контактов». При приближении двух устройств друг к другу они сохраняют идентификационные номера, а также дату, время и место такого взаимодействия. Если у пользователя диагностирован коронавирус, система предупреждает все свои «контакты» о риске заражения и распространения вируса. Затем, в зависимости от страны нахождения пользователя, приложение сообщает о требованиях правительства.

Система уделяет особое внимание защите конфиденциальности и персональных данных в соответствии с законодательством ЕС. Приложение NOVID20 создает анонимные идентификаторы для каждого пользователя и сохраняет все данные локально на телефоне с использованием надежного шифрования. Пользователи имеют полный контроль над своими данными и самостоятельно принимают решение о том, когда и какую информацию они хотят разглашать. Кроме того, пользователи могут на добровольной основе предоставить свои данные для проведения научного анализа и совершенствования процесса принятия государственных решений.

Это решение «под ключ» разработано для правительств с предоставлением бесплатной лицензии (при условии оплаты расходов исключительно на адаптацию и эксплуатацию программы). Харальд Траутш (Harald Trautsch), генеральный директор Dolphin Technologies, руководящий разработкой продуктов для приложения NOVID20 заявил: «Мы разработали экономичное решение, которое может работать как отдельно, так и в составе существующих приложений. Это позволяет нам быстрее охватить более широкую аудиторию и расширить ее охват. Мы можем внедрить приложение в течение нескольких дней в каждой стране по просьбе правительства этой страны».

Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии воспользовалось нашим инновационным решением на ранней стадии распространения инфекции. Его суть заключается в предоставлении надежной информации и предотвращении неконтролируемого распространения заболевания. В случае выявления заражения приложение автоматически направляет инструкции по карантину и сообщает о необходимости связаться с местными органами власти. Приложение NOVID20 доступно в Грузии под названием «STOP COVID» для устройств под управлением iOS и Android.

Это решение «под ключ» разработано для правительств с предоставлением бесплатной лицензии (при условии оплаты расходов исключительно на адаптацию и эксплуатацию программы). Харальд Траутш (Harald Trautsch), генеральный директор Dolphin Technologies, руководящий разработкой продуктов для приложения NOVID20 заявил: «Мы разработали экономичное решение, которое может работать как отдельно, так и в составе существующих приложений. Это позволяет нам быстрее охватить более широкую аудиторию и расширить ее охват. Мы можем внедрить приложение в течение нескольких дней в каждой стране по просьбе правительства этой страны».

Министерство вынужденно перемещённых лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии воспользовалось нашим инновационным решением на ранней стадии распространения инфекции. Его суть заключается в предоставлении надежной информации и предотвращении неконтролируемого распространения заболевания. В случае выявления заражения приложение автоматически направляет инструкции по карантину и сообщает о необходимости связаться с местными органами власти. Приложение NOVID20 доступно в Грузии под названием «STOP COVID» для устройств под управлением iOS и Android.

Основные преимущества приложения NOVID20 по борьбе с коронавирусом COVID-19:

ИТ-решение «под ключ» в борьбе с распространением коронавируса.

Анонимное и зашифрованное выявление и отслеживание позволяет своевременно информировать людей, которые могут стать скрытыми переносчиками вируса, тем самым разорвав цепь передачи инфекции.

Коммуникационный инструмент для обмена информацией между правительствами и резидентами.

Предоставляет более точную информацию в отношении правил карантина.

Очень эффективно для предотвращения кризиса и выравнивания эпидемиологической кривой.

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/1140321/Novid20.mp4

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1140337/COVID_APP_Start_Screen.jpg

логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1140338/NOVID20_Logo.jpg



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Rocket Media Communications™, NOVID20 — Michael Grabner (Михаэль Грабнер), генеральный директор департамента международной дистрибуции и медиакоммуникации, тел.: +43-664-85-19-160, эл. почта: [email protected]

SOURCE Rocket Media Communications