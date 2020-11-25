В Гуанчжоу прошла конференция «Инвестиции и финансирование» в рамках 6-го Китайского международного конкурса инноваций и предпринимательства среди студентов высших учебных заведений "Internet +"
25 нояб, 2020, 09:08 GMT
ПЕКИН, 25 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Согласно информации, опубликованной на сайте CRIOnline, во время 6-го Китайского международного конкурса инноваций и предпринимательства среди студентов высших учебных заведений под названием "Internet +", недавно проведенного в Южно-Китайском технологическом университете в Гуанчжоу, прошло параллельное мероприятие — конференция «Инвестиции и финансирование». Его целью было создание платформы для обмена ресурсами в сферах инвестиций, финансирования, реализации программ и сотрудничества, которая помогала бы студентам вузов осуществлять и претворять в жизнь свои новаторские и предпринимательские проекты.
По имеющимся на данный момент сведениям, в конференции, на которой были представлены проекты 2020 года, участвовали 459 институциональных и частных инвесторов.
В начале мероприятия на базе интернет-платформы обмена ресурсами проводились специализированные встречи в режиме онлайн для обмена мнениями по вопросам использования новых материалов, информационных технологий нового поколения, интеллектуальных производственных систем и биотехнологий. Вниманию инвесторов были представлены тысячи высококачественных проектов. Многие из них привлекли крупные капиталовложения, а их авторы получили приглашения к реализации и сотрудничеству.
Презентации проектов проводились непосредственно на платформе. Например, в рамках проекта, представленного Южно-Китайским технологическим университетом, было проведено дополнительное всемирное исследование высокопроизводительного нанокристаллического ядра. 23 изделия из 7 серий, производимых его командой, обеспечивают более высокую доходность в сравнении со среднерыночными показателями. Проект, представленный Научно-техническим университетом Китая, был посвящен лечению онкологических заболеваний с использованием высокоточного оборудования. В проекте Пекинского университета был представлен высоконадежный и высокопроизводительный аналоговый чип, предназначенный специально для систем управления электропитанием. В рамках мероприятия проводились зрелищные выездные презентации.
Конференция была одним из мероприятий, проходивших одновременно с конкурсом. Она будет способствовать дальнейшему воплощению результатов конкурса в реальную продукцию. В этом мероприятии принимали участие представители органов власти, инвестиционно-финансовых учреждений, индустриальных парков и бизнес-инкубаторов, а также предприятий из верхних и нижних звеньев отраслевых цепочек, которые вели переговоры с соревнующимися командами непосредственно на площадке.
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1341720/During_Conference.jpg
SOURCE CRIOnline