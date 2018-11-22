В Яньане завершилась Вторая Сычуаньская конфененция по вопросам новых технологий туристического маркетинга
- В рамках конференции был официально учрежден Китайский культурный альянс «Большая панда»
ЯНЬАНЬ (YA'AN), Китай, 14 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Вторая Сычуаньская конференция по вопросам новых технологий туристического маркетинга под тематическим названием «Большая панда, интегрированный туризм, важное слияние» и церемония официального учреждения Китайского культурного альянса «Большая панда» (China Giant Panda Culture Alliance) завершились 6 декабря в городе Яньань в провинции Сычуань. В мероприятиях приняли участие свыше 450 экспертов туристической и медийной отраслей из всех уголков земного шара. Участники конференции провели диалог, позволивший ближе взглянуть на путь развития сектора туристического и культурного маркетинга в контексте новых информационных технологий. Проходившие одновременно с конференцией Туристическое экспириенс-шоу VR + и выставка культурных туристических продуктов стали своеобразной «витриной» этого сегмента рынка, продемонстрировав три тенденции использования инновационных медийных технологий для повышения эффективности отраслевых инициатив.
Будущее «Большой панды» станет ключевым фактором интегрированного развития культурного и туристического секторов
В рамках конференции состоялась официальная презентация Китайского культурного альянса «Большая панда», учрежденного при спонсорской поддержке Народного правительства Яньаня, Китайского центра изучения и разведения большой панды, Администрации национального заповедника большой панды (Сычуаньское административное управление), Южно-китайского педагогического университета, китайского издания National Geography и Сычуаньской туристической ассоциации под эгидой Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань, Администрации национального заповедника большой панды, Всемирного фонда дикой природы и Китайского географического общества.
Слияние культуры и туризма станет стимулом для масштабной интеграции ресурсов
При поддержке 61 членов альянс будет стимулировать развитие сектора туристического маркетинга путем реализации стратегии комплексной, мультиплатформенной и многоканальной коммуникации. Организация планирует создать целостную экосистему туристического маркетинга, предполагающую активное участие правительства, масс-медиа, авторитетных экспертов, а также представителей маркетинговой и коммуникационной отраслей з целью эффективного брендинга туристических достопримечательностей города при помощи профессионального, современного и интернационального маркетингового подхода.
На фоне происходящей сегодня трансформации всей туристической отрасли сегмент культурно-туристического маркетинга демонстрирует открытость для ускоренной интеграции с новыми информационными технологиями и инновационными медийными платформами.
«Мы нуждаемся во многомерном подходе к маркетингу в сочетании с новыми медийными технологиями как в двигателе для продвижения туристических ресурсов», - отметил секретарь Яньаньского городского комитета КПК г-н Лань Кайчи (Lan Kaichi). Он также добавил, что интеграция туризма и инновационных медийных технологий помогут создать новый интуитивный опыт, одновременно расширив охват и влияние маркетинговых кампаний.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/797379/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg
SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism
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