В Яньане завершилась Вторая Сычуаньская конфененция по вопросам новых технологий туристического маркетинга

В рамках конференции состоялась официальная презентация Китайского культурного альянса «Большая панда», учрежденного при спонсорской поддержке Народного правительства Яньаня, Китайского центра изучения и разведения большой панды, Администрации национального заповедника большой панды (Сычуаньское административное управление), Южно-китайского педагогического университета, китайского издания National Geography и Сычуаньской туристической ассоциации под эгидой Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань, Администрации национального заповедника большой панды, Всемирного фонда дикой природы и Китайского географического общества.

Слияние культуры и туризма станет стимулом для масштабной интеграции ресурсов

При поддержке 61 членов альянс будет стимулировать развитие сектора туристического маркетинга путем реализации стратегии комплексной, мультиплатформенной и многоканальной коммуникации. Организация планирует создать целостную экосистему туристического маркетинга, предполагающую активное участие правительства, масс-медиа, авторитетных экспертов, а также представителей маркетинговой и коммуникационной отраслей з целью эффективного брендинга туристических достопримечательностей города при помощи профессионального, современного и интернационального маркетингового подхода.

На фоне происходящей сегодня трансформации всей туристической отрасли сегмент культурно-туристического маркетинга демонстрирует открытость для ускоренной интеграции с новыми информационными технологиями и инновационными медийными платформами.

«Мы нуждаемся во многомерном подходе к маркетингу в сочетании с новыми медийными технологиями как в двигателе для продвижения туристических ресурсов», - отметил секретарь Яньаньского городского комитета КПК г-н Лань Кайчи (Lan Kaichi). Он также добавил, что интеграция туризма и инновационных медийных технологий помогут создать новый интуитивный опыт, одновременно расширив охват и влияние маркетинговых кампаний.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/797379/Sichuan_Provincial_Department_of_Culture_and_Tourism.jpg

SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism