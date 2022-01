В Яньчэне прошел Всемирный форум по защите водно-болотных угодий в прибрежных районах

В Яньчэне прошел Всемирный форум прибрежных государств, посвященный защите водно-болотных угодий в прибрежных районах

ЯНЬЧЭН (Китай), 14 января 2022 г. /PRNewswire/ -- 10-11 января в Яньчэне (провинция Цзянсу) прошел Всемирный форум прибрежных государств, проводившийся как в режиме онлайн, так и в традиционном формате. По данным организационного комитета Всемирного форума прибрежных государств, проходившего под тематическим названием "Harmonious Coexistence: To Build a Community of Life for Human and Nature" («Гармоничное сосуществование: построение сообщества жизни для человека и природы»), на этом мероприятии подробно обсуждался вопрос защиты прибрежных водно-болотных угодий с целью построения экологически развитой цивилизации в масштабах всего мира.

Активизация человеческой деятельности по освоению морских прибрежных районов и усугубление последствий изменения климата способствовали их превращению в зону с резко сокращающимся биоразнообразием, хрупкой экосистемой и частыми стихийными бедствиями, а экологическая защита прибрежных территорий стала общей проблемой глобального масштаба.

Международные организации, в частности Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция о сохранении мигрирующих видов диких животных и Международный союз охраны природы, призвали к проведению всемирного форума прибрежных государств в целях содействия экологической защите прибрежных территорий и устойчивому развитию с акцентом на водно-болотные угодья.

В ответ на призыв международного сообщества китайское правительство взяло на себя ведущую роль в организации Всемирного форума прибрежных государств для обмена успешным опытом с соответствующими сторонами в международном сообществе и стимулирования совместных действий по защите. В рамках форума проводились углубленные дискуссии по перспективным, практическим и насущным вопросам, включая водно-болотные угодья в прибрежных районах, перелетных птиц, изменение климата, темно-синий карбон и биоразнообразие, в целях содействия формированию научных знаний и опыта для построения сообщества жизни в интересах человека и природы.

Принятая этим форумом Инициатива по учреждению Всемирного форума прибрежных государств получила признание и поддержку со стороны Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, организации сотрудничества в рамках Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, Международного союза охраны природы, других международных организаций в России, Южной Корее, Франции, соответствующих правительственных ведомств, посольств соответствующих стран в Китае и представителей зарубежных городов, выразивших свои приветствия в связи с созывом данного форума по видеосвязи. В свою очередь Китай получил высокую оценку за свои усилия в области международного сотрудничества по защите окружающей среды.

SOURCE The Organizing Committee of the World Coastal Forum