В ISLE 2019 примут участие тысячи ведущих представителей китайской отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования

Ежегодная выставка, в 2018 году привлекшая 230 000 посетителей, в следующем году соберет вместе представителей крупных специализированных предприятий из 18 стран мира, включая США, Германию, Россию, Японию и Южную Корею, а также свыше 18 000 компаний-экспонентов из различных уголков земного шара и международных профессионалов по закупке из более чем ста стран. В число экспонентов войдут как ведущие китайские производители, так и известные зарубежные бренды - Absen, Aoto,Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo, Ace и т.д.

Фокус на передовые технологии

Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на три тематических зоны, где будут представлены самые разнообразные продукты - от светодиодных дисплеев и осветительной техники до 3D-экранов, Mini LED, COB, cмарт-медиа, «интеллектуальных» рекламных вывесок и сверхсовременного светодиодного оборудования.

Вывески и светодиодные изделия широко используются в рекламной отрасли, 4А, при планировании и проведении мероприятий, сценических представлений, в системах мониторинга безопасности, в сфере образования, в торговле и коммерции, в отельном бизнесе, в системах конференц-связи, выставочных комплексах, на стадионах и т.д.

Конференция ISLE

В программу проведения выставки войдет четырехдневный форум, посвященный обсуждению актуальных вопросов отрасли. Ниже представлен полный перечень конференций и семинаров:

Ежегодная конференция рекламной отрасли Китайский форум индустрии LED (новых технологий) Семинар по вопросам «умных» городов и «умных» архитекторов Семинар по вопросам 5G и Интернета вещей Форум по вопросам экологически безопасных материалов для организации выставочных экспозиций Форум отрасли наружной рекламы Церемония вручения премий разработчикам и производителям наружной рекламы и вывесок Семинар японской LED-индустрии Павильон закупок O2O Презентация новых продуктов (светодиодные дисплеи: Mini LED и технология COB)

Специальные предложения

Организаторы выставки предусмотрели значительные скидки и льготы при групповом посещении ISLE:

Для групп из 6 и более человек: бесплатное размещение в гостиницах

Для групп из 8 и более человек: дополнительные специальные подарки

Для групп из 12 и более человек: бесплатные услуги переводчика в ходе мероприятия

Регистрируйтесь уже сейчас по ссылке: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html

Опытный и авторитетный организатор

Выставка ISLE 2019, организуемая компанией Canton Fair Advertising Co., Ltd совместно с China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. (CFTE) является профессиональной, полностью интегрированной и интеллектуальной платформой решений для цепочки снабжения отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования.

Контактная информация:

Г-жа Би Суи (Suyi Bi) +86-20-89268218 bishuyi@cantonfairad.com Г-жа Сара Ли (Sarah Li) +86-20-89268248 lizefan@isle.org.cn Г-н Спарта Чжан (Sparta Zhang) +86-20-89268292 zhanghuilong@isle.org.cn

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/796633/INTERNATIONAL_SIGNS_LED_poster.jpg

SOURCE International Signs and LED Exhibition