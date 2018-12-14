В ISLE 2019 примут участие тысячи ведущих представителей китайской отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования
06:57 GMT
ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 14 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования-2019 (International Signs and LED Exhibition (ISLE)), одно из ведущих событий отрасли, будет проходить с 3 по 6 марта 2019 года в Секторе В выставочного комплекса Кантонской ярмарки в Гуанчжоу. В мероприятии примут участие производители светодиодного оборудования, дистрибьюторы, поставщики услуг, рекламные компании, а также правительственные учреждения и конечные потребители.
Ежегодная выставка, в 2018 году привлекшая 230 000 посетителей, в следующем году соберет вместе представителей крупных специализированных предприятий из 18 стран мира, включая США, Германию, Россию, Японию и Южную Корею, а также свыше 18 000 компаний-экспонентов из различных уголков земного шара и международных профессионалов по закупке из более чем ста стран. В число экспонентов войдут как ведущие китайские производители, так и известные зарубежные бренды - Absen, Aoto,Yeard, Lightking, Liantronics, Yes Tech, Epson, HP, Suda, One Laser, Keundo, Ace и т.д.
Фокус на передовые технологии
Экспозиция ISLE 2019 будет разделена на три тематических зоны, где будут представлены самые разнообразные продукты - от светодиодных дисплеев и осветительной техники до 3D-экранов, Mini LED, COB, cмарт-медиа, «интеллектуальных» рекламных вывесок и сверхсовременного светодиодного оборудования.
Вывески и светодиодные изделия широко используются в рекламной отрасли, 4А, при планировании и проведении мероприятий, сценических представлений, в системах мониторинга безопасности, в сфере образования, в торговле и коммерции, в отельном бизнесе, в системах конференц-связи, выставочных комплексах, на стадионах и т.д.
Конференция ISLE
В программу проведения выставки войдет четырехдневный форум, посвященный обсуждению актуальных вопросов отрасли. Ниже представлен полный перечень конференций и семинаров:
- Ежегодная конференция рекламной отрасли
- Китайский форум индустрии LED (новых технологий)
- Семинар по вопросам «умных» городов и «умных» архитекторов
- Семинар по вопросам 5G и Интернета вещей
- Форум по вопросам экологически безопасных материалов для организации выставочных экспозиций
- Форум отрасли наружной рекламы
- Церемония вручения премий разработчикам и производителям наружной рекламы и вывесок
- Семинар японской LED-индустрии
- Павильон закупок O2O
- Презентация новых продуктов (светодиодные дисплеи: Mini LED и технология COB)
Специальные предложения
Организаторы выставки предусмотрели значительные скидки и льготы при групповом посещении ISLE:
- Для групп из 6 и более человек: бесплатное размещение в гостиницах
- Для групп из 8 и более человек: дополнительные специальные подарки
- Для групп из 12 и более человек: бесплатные услуги переводчика в ходе мероприятия
Регистрируйтесь уже сейчас по ссылке: http://en.isle.org.cn/en/envisitorapplication.html
Опытный и авторитетный организатор
Выставка ISLE 2019, организуемая компанией Canton Fair Advertising Co., Ltd совместно с China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp. (CFTE) является профессиональной, полностью интегрированной и интеллектуальной платформой решений для цепочки снабжения отрасли наружной рекламы и светодиодного оборудования.
Контактная информация:
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Г-жа Би Суи (Suyi Bi)
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+86-20-89268218
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Г-жа Сара Ли (Sarah Li)
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+86-20-89268248
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Г-н Спарта Чжан (Sparta Zhang)
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+86-20-89268292
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/796633/INTERNATIONAL_SIGNS_LED_poster.jpg
SOURCE International Signs and LED Exhibition
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