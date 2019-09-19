В Испании состоится мировая премьера новой витолы бренда Cohiba от Habanos S.A.
19 сен, 2019, 14:00 BST
- Cohiba, самая престижная торговая марка сигар в мире, представит новую витолу Novedosos 21 сентября в ходе эксклюзивного мероприятия, организуемого испанским Club Pasion Habanos.
- Легендарный бренд с 50-летней историей представляет уникальную витолу в своем портфеле
ГАВАНА, 19 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. представит новую витолу престижного бренда Мировая премьера Cohiba, Novedosos (кольцо 50 x длина 156 мм) состоится при участии Tabacalera S.L.U, эксклюзивного дистрибьютора продукции Нabanos, S.A в Испании. Новинка станет абсолютно уникальной витолой в портфеле бренда Cohiba, реализуемой исключительно через филиалы сетей La Casa del Habano и Habanos Specialists.
Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8610451-habanos-premiere-cohiba-brand-vitola/
Презентация Cohiba Novedosos состоится 21 сентября в саду мадридского Museo del Traje. Организатором мероприятия под тематическим названием, вдохновленным эксклюзивными свойствами бренда - "Algo único" (Нечто уникальное), - выступит Club Pasion Habanos. Гости презентации не только смогут в числе первых попробовать новый продукт, но и получат уникальную возможность продегустировать разнообразные деликатесы под приятный музыкальный аккомпанемент. Хозяева мероприятия приготовили и другие, весьма неожиданные, сюрпризы для ценителей сигар.
В ходе презентации Cohiba, самый престижный бренд в табачной отрасли, история которого насчитывает уже более 50 лет, представит свой эксклюзивный продукт - Novedosos. Эти сигары изготавливаются первоклассными специалистами-торседорами по технологии "Totalmente a Mano con Tripa Larga" - вручную из цельных листьев табака, специально собранных в регионе Вуэлта Абахо* кубинской провинции Пинар-дель-Рио*, считающейся лучшим местом в мире для выращивания табака. Новинка выпускается в роскошной коробке, созданной специально для изделий этой торговой марки, с черным лаковым покрытием и характерным "сетчатым" узором Cohiba. Каждая сигара Habanos имеет дополнительное кольцо, указывающее на эксклюзивное производство для филиалов сетей La Casa del Habano и Habanos Specialists.
Cohiba - единственный бренд в портфеле Habanos, при изготовлении продукции которого три из четырех типов листьев табака - Seco, Ligero и Medio Tiempo, - проходят процесс дополнительной ферментации в бочках. Эта уникальная технология обеспечивает сигарам столь характерный вкус и аромат.
С более чем 50-летней историей Cohiba является самым престижным брендом в мире табака. Продукция созданной в 1966 году торговой марки на протяжении многих лет предназначалась в качестве ценных подарков для политических деятелей и высших лиц государств. На протяжении всей своей истории сигары Cohiba неизменно производятся на престижной фабрике El Laguito в Гаване. Название бренда происходит от слова, которым исконные обитатели острова - индейцы таино, - называли свернутые листья табака, использовавшиеся ими для курения и впервые увиденные Христофором Колумбом на Кубе в далеком 1492 году. Именно поэтому Cohiba считается первым в мире названием табака.
La Casa del Habano - международная сеть франшизных точек продаж, насчитывающая на сегодняшний день 148 филиалов в 50 странах мира.
*Контролируемые наименования по происхождению
Графические материалы: ссылка
Дополнительная информация для СМИ: press.habanos@yr.com
Карла Льядо (Carla Lladó) Tел.: +34 669 54 69 09
Лейр Мерино (Leyre Merino) Tел.: +34 93 201 10 28
Фото: https://mma.prnewswire.com/media/997039/COHIBA_NOVEDOSOS.jpg
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https://www.habanoscigares.com/
SOURCE HABANOS SA
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