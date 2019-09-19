В ходе ежегодной разработческой конференции EPAM состоится презентация рейтинга Open Source Contributor Index

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВНОСЯЩИХ НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО КОДА

НЬЮТАУН (NEWTOWN), Пенсильвания, 19 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM), ведущий международный провайдер сервисов разработки цифровых платформ и программных средств, сегодня анонсировала публикацию рейтинга ведущих разработчиков программных продуктов с открытым исходным кодом Open Source Contributor Index (OSCI). Презентация индекса состоится в ходе ежегодной конференции EPAM Software Engineering Conference (SEC) 21 сентября этого года. Общедоступное решение OSCI создано на базе алгоритма, рассчитывающего число ежемесячных операций подтверждения изменений в ведущем репозитории исходных кодов GitHub, осуществляемых сотрудниками коммерческих организаций.

"EPAM является неизменным сторонником открытого исходного кода как эффективного способа поддержки наших корпоративных клиентов в процессах разработки гибких, надежных и функциональных технологических решений, - прокомментировал вице-президент по вопросам корпоративных продуктов EPAM Джитин Агарвал (Jitin Agarwal). - Мы создали Open Source Contributor Index, будучи уверенными в важности признания вклада организаций, разделяющих наше отношение к ценности открытого кода. Мы гордимся тем фактом, что на протяжении всех последних лет EPAM неизменно входит в число ведущих "вкладчиков" в развитие сообщества открытого кода и, по сути, является главным провайдером сервисов в этом рейтинге, что особенно впечатляет, учитывая размеры нашей организации и масштабы нашей деятельности".

В процессе работы над OSCI команда инженеров-специалистов по программному обеспечению EPAM экспериментировала с несколькими различными алгоритмами. Построенное на базе Microsoft Azure решение OSCI использует общедоступные данные об операциях фиксации GitHub из архива GH, подсчитывая долю таких операций, осуществляемых персоналом коммерческих организаций. При этом вклады сотрудников университетов, исследовательских институтов и бесплатных почтовых сервисов в рейтинге не учитываются. Ключевым параметром для данного алгоритма является число сотрудников, осуществивших за месяц более 10 операций фиксации. С его помощью рассчитывается количество наиболее активных участников проектов создания открытого года. Вторичный показатель OSCI - количество сотрудников, осуществивших как минимум одну подобную операцию. По этому критерию алгоритм определяет общий размер сообщества разработчиков открытого кода в штате той или иной компании. Чтобы обеспечить максимальную прозрачность рейтинга, разработчики OSCI разместили открытый исходный код индекса на GitHub .

OSCI является частью комплексного репозитория программных решений компании-разработчика - EPAM SolutionsHub . С его помощью ИТ-специалисты и руководители бизнеса получают доступ к широкому спектру решений - от лицензионных продуктов до бесплатных ускорителей и общедоступных программных средств, - для успешного запуска процессов разработки, тестирования и внедрения собственных технологических продуктов. Кроме размещения собственных разработок в открытом доступе специалисты EPAM регулярно принимают участие в реализуемых клиентами компании проектах с открытым кодом. В число таких проектов входит и платформа библиотечных сервисов FOLIO, создаваемая EBSCO Information Services.

"Коды, разработанные командой EPAM, позволили EBSCO нарастить и поддерживать потенциал в сфере развития, - отметил ИТ-директор EBSCO Information Services Дуг Дженкин (Doug Jenkin). - Благодаря сотрудничеству с EPAM, нам удалось быстрого создать качественный код во взаимодействии с партнерскими библиотеками для первой в отрасли общедоступной платформы библиотечных сервисов - FOLIO. Способность специалистов EPAM оперативно учиться и удовлетворять потребности сообщества FOLIO помогла повысить общие темпы реализации проекта".

Дебют EPAM SolutionsHub и OSCI состоится на конференции SEC в Гданьске, где работает самый быстро развивающийся филиал EPAM в Центральной и Восточной Европе. В крупнейшем ежегодном мероприятии EPAM примут участие свыше 1 200 сотрудников компании, ключевые клиенты и стратегические партнеры EPAM из 20 стран мира. Кроме приветственной речи президента и генерального директора EPAM Аркадия Добкина, программой конференции предусмотрены выступления 40 докладчиков, которые поделятся своим опытом в сфере технологий, дизайна, консалтинга и бизнеса с акцентом на общей теме "CONNECTED".

Больше информации об индексе OSCI, его методологии и EPAM SolutionsHub см. на веб-сайте solutionshub.epam.com .

О компании EPAM Systems

Начиная с 1993 года, компания EPAM Systems, Inc. (код NYSE: EPAM) использует свой опыт в разработке программного обеспечения для достижения статуса ведущего международного агентства по созданию цифровых платформ и дизайну программных продуктов. Следуя своей "разработческой философии" и инновационной стратегии, направленной на наращивание потенциала в сфере программного дизайна и консалтинга, EPAM совместно со своими клиентами разрабатывает новаторские решения, превращающие сложные бизнес-задачи в реальные бизнес-результаты. Филиалы EPAM обслуживают клиентов в 25 странах Северной Америки, Европы, Азии и Тихоокеанского региона. EPAM является признанным лидером cреди ведущих независимых исследовательских агентств и входит в четверку технологических компаний, ежегодно включаемых в рейтинг Forbes "25 самых быстро развивающихся акционерных компаний технологического сектора", начиная с 2013 года. Больше информации - на http://www.epam.com/ . Следите за нашими новостями в Twitter @EPAMSYSTEMS и LinkedIn .

Прогностические заявления

Данный пресс-релиз содержит заявления, которые могут считаться прогностическими согласно определению, предусмотренному положениями о "безопасной гавани" в Законе США о реформе судопроизводства по частным ценным бумагам от 1995 года. Такие заявления подвержены различным факторам риска и неопределенности, под влиянием которых прогнозы относительно будущих событий могут оказаться ошибочными. В число факторов, которые могут привести к значительному отличию фактических результатов от изложенных в прогностических заявлениях, входят общая экономическая ситуация, а также обстоятельства, изложенные в нашем последнем ежегодном отчете по форме 10-K и других документах, подаваемых нами в Комиссию по ценным бумагам и фондовым рынкам. EPAM не несет никакой ответственности за обновление или пересмотр прогностических заявлений для отражения новой информации, событий, обстоятельств или с какой-либо иной целью за исключением случаев, когда подобных действий требуют положения действующего законодательства в сфере ценных бумаг.

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SOURCE EPAM Systems, Inc.