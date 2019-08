В Хулун-Буире открылась Международная конференция по вопросам экологичного развития

ХУЛУН-БУИР (HULUNBEIER), Китай, 30 августа 2019 г. /PRNewswire/ -- 26 августа в городе Хулун-Буир в Автономном районе Внутренняя Монголия открылась Международная конференция по вопросам экологичного развития. Мероприятие, посвященное формированию нового высококачественного подхода к развитию с акцентом на охране окружающей среды и экологичном росте, привлекла свыше 300 экспертов из китайских и зарубежных организаций.

По словам заместителя секретаря комитета КПК в АР Внутренняя Монголия и главы региона Бу Сяолинь (Bu Xiaolin), располагая множеством уголков нетронутой природы, Внутренняя Монголия является крупнейшей и самой комплексной экологической функциональной зоной в северном Китае.

Г-жа Бу также отметила, что усилия властей региона по формулированию новой программы высококачественного развития с приоритетным значением природоохранных мероприятий повлекут за собой всесторонние изменения в концепции, путях, моделях и целях развития. Бу Сяолинь призвала всех присутствовавших экспертов и предпринимателей делиться своими замечаниями и предложениями.

Конференция помогает создать платформу для сотрудничества в сфере экологичного развития между странами, регионами и предприятиями, а также обеспечивает совместную разработку систем, механизмов и путей к зеленому промышленному развитию - с активными инициативами, развитием экологичных партнеств, учреждением международных демонстрационных парков экологического сотрудничества, формированием целостной модели экологического управления промышленными цепочками и строгой отчетностью в данной сфере.

Городской округ Хулун-Буир, раскинувшийся на 253 000 кв. км, снискал себе славу "жемчужины северного Китая" и "оазиса первозданной природы". Это один из немногих китайских районов с нетронутой экологической средой, играющий важную роль в биосфере Северо-Восточной Азии и являющийся ключевым естественным экологическим барьером для Внутренней Монголии, других регионов северного Китая и всей страны в целом. В здешних лесах обитает множество ценных, редких и исчезающих видов флоры и фауны. Функциональная ценность региональной системы сохранения биоразнообразия в 2016 году поднялась до 135,867 млрд юаней (около 18,97 млрд долл. США).

Ссылки на визуальные приложения:

http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=343626

SOURCE The Organizing Committee of the Hulunbeier International Green Development Conference